Zynismus

Zu jW vom 20.6.: »Verspätung als Waffe«

Wieviel an Zynismus und Grausamkeit ist noch möglich? Dieses »Bootsunglück« wird nicht das letzte sein, die Verantwortlichen, die gerade erst die Asylbestimmungen verschärft haben, sitzen weiterhin in ihren komfortablen Büros … das zugrundeliegende Problem, dass diese Flüchtlinge wegen Kriegen und Verheerungen ihre Heimat verlassen, wird niemals ausgesprochen! Der Hinweis am Ende des Artikels auf die Superyacht des Bernard Arnault bringt den entsetzlichen Irrsinn notwendig zynisch zur Geltung!

Christa Kustka, per E-Mail

Offenbarungseid

Zu jW vom 17.–19.6.: »Krankenhäuser in Not«

Der eigentliche »Offenbarungseid« besteht darin, zu meinen, ein Krankenhaus wie ein kapitalistisches Profitunternehmen betreiben zu müssen. Der (vormalige) Patient als (zahlender) »Kunde«; ein solches Renditemodell verrät doch schon alles über das Menschenbild der betreffenden Gesellschaft.

Reinhard Hopp, Berlin

Meister aus Deutschland

Zu jW vom 17.–19.6.: »Triumph der Konzerne«

Nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Das wird im Kommentar deutlich. Der führende deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall plant mit Hilfe der von der Bundesregierung bereitgestellten Milliardensummen bereits für die Rüstungsproduktion nach dem Krieg in der Ukraine. Sie wissen, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können, und bereiten schon jetzt einen neuen, wieder gegen Russland, vor. Die Geschichte hat bewiesen, Deutschland hat aus seinen Kriegen mit Millionen von Toten nichts gelernt. Profit regiert und nicht der gesunde Menschenverstand. Mordwerkzeuge aller Kaliber bleiben auch weiterhin Exportschlager der BRD. Es sind nicht nur die führenden Konzernvertreter, es sind Arbeiter, Gewerkschafter in den Rüstungskonzernen, die dafür sorgen, dass der Tod weiterhin ein Meister aus Deutschland bleibt.

Dietmar Hänel, Flöha

Erpressung und Lieferengpässe

Zu jW vom 17.–19.6.: »›Die Frustration über die Politik ist riesig‹«

Bei allem Verständnis für die Angestellten und kleine Apotheken, die natürlich nicht die Rabatte von Aliva, Sanicare oder Doc Morris geben können, die Medikamente sind dennoch wahnsinnig teuer und haben sich im Preis zum Teil verdoppelt, insofern kann ich der Aussage nur bedingt zustimmen, die am Schluss lautet: »Das deutsche Rabattvertragssystem für Arzneimittel trägt eine Mitschuld an den Engpässen: Durch die Billigpolitik sehen viele Hersteller hier in Deutschland keinen lohnenswerten Absatz.« Von Billigpolitik kann wohl keine Rede sein. Die gab es in der DDR, und 98 Prozent ihrer Arzneimittel wurden nach und nach liquidiert. Den Rest gibt es nicht mehr in der ehemals ausgezeichneten Zusammensetzung – ob das Halstabletten, Schmerz- und Beruhigungsmittel, Präparate für die Verdauung oder Pflaster sind –, eine Konkurrenz durfte nicht gegenüber den Monopolisten bestehen. Und wenn ­Bayer beispielsweise Iberogast oder Phytodolor, also pflanzlich hergestellte Arznei, die einst mal Steigerwald herstellte, zu unglaublich horrenden Preisen anbietet (Iberogast Advance, 50 Milliliter zu 23,30 Euro), doch jetzt, wie voriges Jahr bei Phytodolor (Rheumatinktur), ein Lieferengpass besteht, so steht hier Erpressung im Hintergrund, denn die Kräuterextrakte existieren ja. Bei Glyphosat besteht bestimmt in Südamerika kein Lieferengpass, aber um weiter zu verteuern, streiken die Pharmamonopolisten. Die Pharmaindustrie sollte der Gesundheit dienen und nicht den Extraprofiten der Chemie- und Pharmakonzerne. Zum anderen scheint mir eine große Differenziertheit bei den Verkaufsapotheken gegeben. In meiner Nähe gehören da einem Apothekerehepaar vier Filialen, und meine Physiotherapeutin machte sich erbost mit dem Satz Luft, die Besitzer könnten abends vor Lachen über ihre Einnahmen nicht einschlafen.

Heinz-Joachim Reiß, Berlin

Katastrophe der Arbeiterbewegung

Zu jW vom 17.–19.6.: »Sozialismus als Sparprogramm«

Die Bundesbeauftragte Evelyn Zupke warnte im Zusammenhang mit dem 17. Juni vor Beschönigungen der kommunistischen Herrschaft in der DDR. Hubertus Knabe schimpft über das hohle Gedenken. Unmittelbare Zeitzeugen des 17. Juni wie Stefan Heym, Ingrid und Gerhard Zwerenz positionierten sich in ihren Büchern zu diesem historischen Datum. In seinem bekannten Buch »5 Tage im Juni« widmet Heym dem Kommunisten Fritz Selbmann zwei Buchseiten. Selbmann war 1953 Minister für das Hüttenwesen und Erzbergbau. In der Weimarer Republik mehrere Jahre inhaftiert, von den Nazifaschisten zwölf Jahre in Zuchthäusern und KZ weggesperrt und gequält. Fritz Selbmann stellte sich draußen vor seinem Ministerium auf einem Tisch 4.000 Arbeitern. Er sagte: »Ausgerechnet auch die Stalin-Allee-Arbeiter Ostberlins sind hier!« Verspricht, die Normerhöhung wird rückgängig gemacht, schlägt eine Delegation zu weiteren Gesprächen vor. Die Streiks waren für Fritz Selbmann die schlimmste Katastrophe für die Arbeiterbewegung.

Gerhard Zwerenz schreibt in seinem Buch »Sklavensprache und Revolte«, das er 2005 in Bremen-Vegesack im Kulturbahnhof vorstellte: »Es wird immer den verdammten Kommunisten die Schuld an der deutschen Misere gegeben, weil die so dumm gewesen sind, gegen die Hitlerfaschisten und für Stalin zu optieren, und zu Tausenden und Abertausenden verfolgt, eingesperrt, ermordet worden sind.« Für Heym, Selbmann, Ingrid und Gerhard Zwerenz bleibt der Einspruch vor der Geschichte: Der Deutschen Demokratischen Republik bot sich eine Chance. Sie wurde von zu wenigen Genossen, Kommunistinnen und Kommunisten wahrgenommen!

Gerd-Rolf Rosenberger, Bremen