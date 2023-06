Transparency: Keine Ausnahmen im Lobbyregister machen

Kay Nietfeld/picture alliance/dpa Besucher in der Kuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin

Alexandra Herzog, Vorsitzende von Transparency Deutschland, erklärte am Freitag zu geplanten Verbesserungen am Lobbyregister:

(…) Der vorliegende Entwurf aus dem Parlament bietet eine gute Grundlage, bleibt aber an einigen Knackpunkten nicht nur hinter den Erwartungen, sondern auch hinter dem Koalitionsvertrag und der jüngst beschlossenen Formulierungshilfe der Bundesregierung zurück. Wir appellieren an die zuständigen Berichterstatter, unsere Vorschläge für mehr Nachvollziehbarkeit im Gesetzgebungsverfahren noch zu berücksichtigen.

Um ein effektives Lobbyregister zu schaffen, müssen alle Ausnahmen aus dem Lobbyregister gestrichen werden. Es kann nicht sein, dass einflussreiche Lobbygruppen wie Kirchen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände vor allem aus politischen Gründen weiterhin von der Registrierungspflicht befreit bleiben sollen. Dies führt zu unfairen Bedingungen in der Interessenvertretung. (…)

Das Augsburger Klimacamp teilte am Freitag mit:

Jedes Jahr stellt die Stadt Augsburg am Friedensfest (8.8.) mit einem großen Veranstaltungsprogramm ihre Selbstbezeichnung als »Friedensstadt« heraus. Vor zwei Jahren brachten Aktivist*innen vom Augsburger Klimacamp aus Kritik an dieser Inszenierung ein Banner am Rathaus an, wogegen die Stadt Anzeige erstattete. Das Landgericht entschied nun gegen den Angeklagten Kim Schulz (26): Da Schulz außerhalb des Klimacamps ein Banner aufhängte, zeitgleich aber Versammlungsleitung im Klimacamp war, muss er für jeden Meter Entfernung zum Klimacamp 55 Euro Strafe zahlen. Oberstaatsanwältin Yvonne Möller hatte drei Monate Haft ohne Bewährung gefordert.

Das Banner zeigte eine maßstabsgetreue Statistik der CO2-Emissionen der Stadt Augsburg, verbunden mit den Worten: »Vollgas in die Klimakatastrophe? Destruktiv, unsolidarisch, frech!« Die Argumentation der Klimaaktivist*innen: »Frieden und Klimagerechtigkeit gehen nur Hand in Hand. Die Stadt Augsburg befeuert die Klimakrise und ist daher eine Unfriedensstadt«, so Schulz. (…) Die Vorsitzende Richterin der Kammer behauptete in ihrer Urteilsbegründung, dass alle im Klimacamp engagierten Personen den städtischen Auflagenbescheid im Detail kennen würden, und dass das Anbringen von Bannern an öffentlichen Gebäuden pauschal verboten sei. (…)