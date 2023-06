Großbritannien: Mehrheit nun gegen »Brexit«

London. Sieben Jahre nach dem »Brexit«-Referendum würde eine Mehrheit der Briten gerne wieder zurück in die EU. Im Durchschnitt aktueller Umfragen sprachen sich 59 Prozent der Menschen im Vereinigten Königreich für einen Wiedereintritt aus, resümierte Politikwissenschaftler John Curtice am Freitag zum siebten Jahrestag im Guardian. Ein erneutes Referendum ist allerdings nicht in Sicht, und drei Viertel der damaligen »Brexit«-Wähler würden wieder die gleiche Entscheidung treffen, wie Curtice ausführt. Am 23. Juni 2016 hatten 52 Prozent der Wähler im Vereinigten Königreich für den »Brexit« gestimmt, 48 Prozent waren dagegen. (dpa/jW)