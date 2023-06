Drehscheibe für Krieg

Chris Emil Janßen/imago Im Ernstfall außerhalb der Schusslinie: Marie-Agnes Strack-Zimmermann im »Eurofighter« (20.6.2023)

Ein »Signal, nicht gegen jemanden, sondern an uns und die Bevölkerung«, sei die Großübung gewesen. Mit diesen Worten bilanzierte Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz am Freitag bei einer Pressekonferenz auf dem Militärflughafen Jagel in Schleswig-Holstein das Luftkriegsmanöver »Air Defender 2023«, das am Vorabend beendet worden war. Tatsächlich diente die größte Verlegeübung der NATO seit Ende des Kalten Krieges ganz offensichtlich vor allem als »eine Drohkulisse gegen Russland«, wie es der Bundesausschuss Friedensratschlag in einem Protestaufruf formulierte. Unter deutscher Führung trainierten rund 10.000 Soldaten von 25 Nationen mit 250 Flugzeugen, wie ein Angriff eines »östlichen Bündnisses« zurückgeschlagen werden könne.

Gerhartz zeigte sich zufrieden mit der Ausbeute der Übung. Von knapp 2.000 geplanten Flügen habe die Luftwaffe mit ihren Partnern 1.808 Einsätze umgesetzt. Das sei eine »Erfüllung von 90 Prozent« und für »so eine Großübung ein sehr, sehr guter Wert«. An einem Tag habe es wegen Unwetters im gesamten Übungsgebiet kaum Flüge gegeben. »Im Ernstfall wären wir natürlich auch bei Gewitter geflogen, aber bei dieser Übung hatte Flugsicherheit oberste Priorität«, versicherte der Luftwaffeninspekteur.

Der Generalleutnant nutzte die Gelegenheit, um sich gegen die Schließung von Militärflughäfen auszusprechen. Deutschland müsse sich aufgrund der geostrategischen, geografischen und geopolitischen Lage als Drehscheibe verstehen und Kräfte der NATO »aufnehmen« können. Das gelte auch für Landstreitkräfte. Um die für das Manöver über den Atlantik eingeflogenen US-Maschinen aufnehmen zu können, waren in Deutschland die militärischen Ausweichflugplätze Hohn in Schleswig-Holstein und Lechfeld in Bayern genutzt worden. Das habe noch mal gezeigt: »Wir dürfen diese beiden Flugplätze nicht aufgeben.«

Auch FDP-Frontfrau Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, war hochzufrieden. »Air Defender 2023« sei »exemplarisch für die Zukunft der NATO«, sagte sie am Freitag. Nötig seien weitere gemeinsame Übungen, um zu trainieren, wie das eigene Territorium gegen mögliche Angriffe zu verteidigen sei, so die FDP-Politikerin. Deutschland habe »seiner geografischen Lage und seiner wirtschaftlichen Kraft entsprechend geführt«; »wir« seien »endlich in der Realität angekommen«.

Unterdessen bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe einen Bild-Bericht vom Freitag, wonach das Manöver von einem russischen »Spionageschiff« beobachtet worden sei. Ein Flugzeug der Luftwaffe habe das Schiff während der laufenden Übung in der Ostsee entdeckt. Dessen Präsenz zeige, »dass wir wahrgenommen werden«.

Begleitet wurde »Air Defender 2023« von Aktionen von Friedensgruppen im gesamten Bundesgebiet. Willi van ­Ooyen vom Bundesausschuss Friedensratschlag sprach am Freitag gegenüber jW von einem »breiten Protest gegen die Luftkriegsübung«. So habe es unter anderem Kundgebungen an der US-Airbase im rheinland-pfälzischen Spangdahlem, in Stuttgart, Augsburg, Mainz und vor den Fliegerhorsten im niedersächsischen Wunstorf und in Jagel gegeben.

Ekkehard Lentz, Sprecher des Bremer Friedensforums, zeigte sich erleichtert, dass es nicht zu Unfällen und Zwischenfällen gekommen sei, »die die gespannte Lage in Europa weiter anheizen«. Dennoch habe das Manöver »nicht der Abschreckung gedient, sondern der Eskalation«, sagte er gegenüber jW. Lentz machte auch auf die Folgen von »Air Defender 2023« für die Umwelt aufmerksam. Vorab sei von einem Ausstoß von rund 35.000 Tonnen Kohlendioxid allein durch den Flugbetrieb die Rede gewesen. Zum Ende des Manövers müsse aufmerksam beobachtet werden, »welche der US-Flugzeuge tatsächlich in die USA zurückkehren oder in Europa verbleiben, um für den Ernstfall bereit zu stehen«.