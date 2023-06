Russland reagiert auf elftes EU-Sanktionspaket

Moskau. Russland erlässt nach eigenen Angaben als Reaktion auf das elfte EU-Sanktionspaket Reisebeschränkungen. Betroffen seien Sicherheits- und andere Beamte, Geschäftsleute und Mitglieder des Europäischen Parlaments, teilte das Außenministerium in Moskau am Freitag mit. Weitere »angemessene« Reaktionen sollen demnach folgen. Zuvor war das neue »Paket« der EU in Kraft getreten, dessen Maßnahmen darauf abzielen sollen, eine Umgehung der bereits bestehenden Sanktionen zu verhindern, wie aus einer Pressemitteilung der EU-Länder vom Freitag hervorging. Betroffen sind nun auch etwa drei Unternehmen mit Sitz in China. (dpa/jW)