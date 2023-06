Siedler errichten neue Außenposten in Westbank

Tel Aviv. Jüdische Siedler haben im besetzten Westjordanland neue Außenposten errichtet. Das israelische Militär teilte am Freitag mit, seit Donnerstag seien mehrere der illegalen Ansiedlungen entdeckt worden. Sie würden nach nicht näher beschriebenen Prioritäten aufgelöst, hieß es weiter. Der ultrarechte Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, erklärte dagegen bei dem Besuch eines dieser Außenposten: »Wir halten euch den Rücken frei, lauft auf die Hügel, besiedelt das Land.« Die Tageszeitung Yediot Ahronot berichtete, seit Donnerstag seien mindestens sieben neue Siedlungen mit Wissen der Regierung errichtet worden. Nach einem tödlichen Angriff von palästinensischer Seite war es zu pogromartigen Ausschreitungen israelischer Siedler gekommen. In dieser Woche starben in der Westbank mindestens 18 Menschen. (dpa/jW)