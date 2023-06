Drei Perspektiven

Yad Vashem Archives Mendel Grossman: Kinder auf einer Straße im Ghetto Litzmannstadt (Lodz)

»Da ich offiziell über eine Kamera verfügte, konnte ich die gesamte tragische Zeit im Ghetto Lodz festhalten. Mir war bewusst, dass meine Familie und ich gefoltert und getötet würden, wenn sie mich dabei erwischten.« Das berichtete der Fotograf Hendryk Ross, der für die statistische Abteilung des dortigen Judenrats arbeitete und – überlebenswichtig – dokumentieren sollte, wie effizient das Ghetto organisiert war und welchen immensen wirtschaftlichen Nutzen es für die deutschen Besatzer hatte. Zusätzlich machte er Tausende von Fotos auf eigene Faust.

Auch Ross’ Kollege Mendel Grossmann und sein Gehilfe Aryeh Ben-Menachem hielten sich nicht an Verbote, obwohl ihnen vom Leiter des Judenrats, Chaim Rumkowski, »… alle photographische Privatbetätigung strengstens untersagt« war. Der 32jährige Grossmann wurde Ende April 1945 auf einem Todesmarsch erschossen, Ross überlebte den Holocaust und konnte seine Fotos, die er im Ghetto vergraben hatte, nach dem Krieg selbst wieder ausgraben.

Interpretation der Realität

Dem Hobbyfotografen Zvi Hirsch Kadushin (später George Kadish) gelang es, seine Kamera ins Ghetto in Kaunas zu schmuggeln und heimlich, z. B. durch seine Kleidung hindurch, zu fotografieren. Ihnen und den namenlosen jüdischen Fotografen aus dem Warschauer Ghetto, die ihre Aufnahmen im geheimen Archiv Oneg Shabbat des Historikers Emanuel Ringelblum versteckten, verdanken wir Bilder, die mitfühlend vom realen Leben und Leid der Ghettobewohner erzählen. Sie bilden den bedeutendsten Teil der aktuellen Ausstellung »Flashes of Memory. Fotografie im Holocaust«, die aus der Internationalen Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem kommt und jetzt das erste Mal außerhalb Israels im Berliner Museum für Fotografie, im »Land der Täter«, zu sehen ist.

Fotos: Sie sind kein Abbild der Realität, sondern deren Interpretation. Gleichzeitig belegen sie, dass Ereignisse tatsächlich stattgefunden haben. Die Ausstellung möchte darüber aufklären, indem sie die Perspektiven der Fotografen und die Umstände des Fotografierens beleuchtet – essentiell heute, wo Bilder allgegenwärtig und für die Generation Instagram weitaus wichtiger sind als Texte. In die Ausstellung, farblich streng und symmetrisch gestaltet, kann man vor dem Betreten wie durch eine Kameralinse hindurch hineinsehen. In der Mittelachse befinden sich drei große Leuchttische mit unzähligen, darauf ausgebreiteten Fotos unterschiedlicher Provenienz, links und rechts davon wird Bildmaterial der jüdischen Fotografen, der Deutschen und der Befreier aus drei Perspektiven präsentiert.

Die Nazis waren sich der immensen Bedeutung visueller Medien als Propagandamittel für die Massenmobilisierung sehr bewusst und setzten sie von Anfang an für die Verbreitung antisemitischer Stereotype und radikaler Hassbotschaften ein. Prägnante Beispiele in der Ausstellung sind das »Verbrecheralbum« der Nürnberger Polizei und Beiträge im antisemitischen Hetzblatt Der Stürmer. Die Ausstellung zeigt, wie Fotografien gezielt aus dem Zusammenhang gerissen und bearbeitet wurden. Im Illustrierten Beobachter, in der Berliner Illustrierten Zeitung, der SS-Zeitung Das Schwarze Korps und in Propagandafilmen wurde suggeriert, Juden seien faul, arbeitsscheu, kriminell, untereinander unsolidarisch und vieles mehr. Konsequent analysiert die Ausstellung Leni Riefenstahls Körperästhetik in den »Olympia«-Filmen als Inszenierung eines »arischen« Gegenbildes zu der diffamierenden Darstellung von Juden.

Antisemitische Materialien

Gleich nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen wies Propagandaminister Joseph Goebbels die Fotografen und Kameramänner der Propagandakompanien an, »aus Warschau und aus dem ganzen besetzten Gebiet in grösserem Umfang als bisher Filmaufnahmen von Judentypen aller Art (…) zur Verstärkung unserer innen- und außenpolitischen antisemitischen Aufklärung« anzufertigen. In der Amateurfotografie von Soldaten zeigt sich, dass deren Blick von Indoktrination geprägt war. »Der ewige Jude; so schleicht er umher und macht die Menschheit unsicher«, schrieb der Unteroffizier Albert Glass auf die Rückseite eines Fotos, das er am 15. Mai 1941 in Krakow aufgenommen und per Feldpost an die Redaktion des Stürmers geschickt hatte. Das Propagandablatt hatte seine Leser aufgefordert, antisemitische Materialien einzusenden.

In den 1920er und 30er Jahren hatte sich, durch die Einführung von Kleinbildkameras, die Hobbyfotografie rasant entwickelt, man schätzt, dass sich 1933 etwa zehn Prozent der Deutschen als Hobbyfotografen betätigten. Wie viele deutsche Fotoalben, ererbt von den Groß- oder Urgroßvätern, weisen wohl solche Fotos auf, wie das von den vier gutgekleideten Jungs auf einer Spritztour mit ihrem Cabrio, lächelnd schauen sie in die Kamera, am Fahrzeugheck prangt riesig ein Reserverad mit der Aufschrift: »Juden sind unser Unglück«?

Bilder der Alliierten

Die schlimmsten Bilder aus dem Holocaust sind die der Alliierten, die bei der Befreiung der Konzentrationslager aufgenommen wurden. Die US-Amerikaner erreichten Ohrdruf, ein Nebenlager des KZ Buchenwald und in der deutschen Erinnerungskultur kaum präsent, für die Westalliierten als erstes KZ am 4. April 1945. In dem hektisch geräumten Lager fanden sie neben vereinzelten Überlebenden zahllose Tote, in Dachau Hunderte von Leichen in Baracken und offenen Güterwaggons, halbverhungerte Häftlinge. Die Briten fotografierten und filmten in Bergen-Belsen und die Sowjets in Auschwitz. Manche der Aufnahmen der auf ihre Befreier wartenden Häftlinge waren nachgestellt, sollten im eigenen Land zeigen, dass die eigenen hohen Verluste gerechtfertigt waren. Sie dienten auch als Beweise bei den Nürnberger Prozessen und wurden der deutschen Bevölkerung zwecks Umerziehung gezeigt – eine Strategie, die nicht aufging.

Unser historisches Wissen über den Holocaust ist stark durch visuelle Medien geprägt, auch durch die Propagandabilder der Täter. Die Ausstellung sensibilisiert dafür, dass Bilder, trotz ihrer scheinbaren Evidenz, analysiert und interpretiert werden müssen wie andere historische Quellen auch. Sehr verdienstvoll.