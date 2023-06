Tatortreiniger des Tages: Friedenswächter

IMAGO/Steinach Das Zentrum für Internationale Friedenseinsätze hat seinen Sitz am Berliner Ludwigkirchplatz

Wer Krieg anzettelt, kann böse Überraschungen erleben. Da wären: Niederlage statt Sieg, der schon sicher in der Tasche war. Jahrzehntelang Soldaten im Ausland, die nur Wochen bleiben sollten – 25 Jahre Kosovo, 20 Jahre Afghanistan, ebenso lange Irak. Völlig unerwartet zerfallen auch noch Staaten, obwohl »wir« ihnen doch Demokratie und Menschenrechte geliefert haben. Wenn sich auch noch Hunderttausende Menschen aus den zerstörten Regionen auf den Weg zu den Urhebern ihres Elends machen, hilft nur – siehe EU-Asyl-»Kompromiss« vom 8. Juni –, sie zu Zehntausenden ertrinken zu lassen, in Lager zu sperren oder libysche Milizen und türkischen Geheimdienst für ihre Abwehr einschließlich Folter und Mord mit satten Geldbeträgen zu füttern. Soweit, so schlicht imperialistisch.

Um unerwünschte Kriegsfolgen einigermaßen in den Griff zu bekommen, gründete die Bundesregierung 2002 das bis heute öffentlich kaum bekannte »Zentrum für Internationale Friedenseinsätze« (ZIF), das in Berlin-Wilmersdorf am Ludwigkirchplatz 3–4 residiert. Das ZIF ist dort Untermieter der »Stiftung Wissenschaft und Politik« (SWP), einer regierungseigenen »Denkfabrik« für Sicherheit, also Tarnorganisation des Bundesnachrichtendienstes. Haben kriegsgeile Politiker mal wieder Schlamassel irgendwo auf dem Globus angerichtet, müssen Geheimdienste als »zivile« Tatortreiniger ran.

Im Wahrheitsjargon der Bundesregierung heißen sie »Peacekeeper« (»Friedenswächter«) und werden seit 2013 jeweils im Juni am »Tag des Peacekeepers« gewürdigt. Am Donnerstag war es wieder so weit. Die Minister Annalena Baerbock, Nancy Faeser und Boris Pistorius würdigten jeweils drei Polizisten, Experten und Soldaten stellvertretend für offiziell 2.089 Deutsche im internationalen Regierungseinsatz. Es können nur mehr werden. Auch Mittelmacht verpflichtet.