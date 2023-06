»Wir lassen uns nicht abschütteln und ziehen mit«

Thomas Frey/stock&people/imago Für die Abschaffung aller Atomwaffen und das Ende aller Kriege: Ostermarschierer in Büchel (1.4.2023)

Sie veranstalten gemeinsam mit der ärztlichen Friedensorganisation IPPNW im Juli ein einwöchiges Protestcamp in Düren. Welcher Anlass hat Sie dazu bewogen?

Gemeinsam laden wir seit vielen Jahren nach Büchel ein, wo rund 20 US-amerikanische Atomwaffen stationiert sind. Da Büchel modernisiert wird, wurden die deutschen ­Atombomber zum ­Luftwaffenstützpunkt Nörvenich verlegt. Wir aber lassen uns nicht abschütteln und ­ziehen mit unserem Protestcamp mit. In ­diesem Jahr sind außerdem der BUND NRW, die Friedenskooperative, ­Greenpeace, ATTAC und das Hambi-Camp 2.0 dabei, die unser Camp unterstützen und mitgestalten.

Hinter welchen zentralen Forderungen konnten die beteiligten Initiativen sich versammeln?

Der Protest richtet sich gegen die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland und fordert die konsequente nukleare Abrüstung sowie eine entschiedene Bekämpfung des Klimawandels. Dieser Themenschwerpunkt hat sich auch durch die Nähe zum Hambacher Forst ergeben. Wir müssen diesen beiden essentiellen Bedrohungen für die Menschheit – Atomwaffen und Klimawandel – wirksam entgegentreten. Die Milliarden, die in die Aufrüstung investiert werden, fehlen jedoch zur Bekämpfung des Klimawandels.

Deshalb muss Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten. Das Leid der Überlebenden sowie die Umweltzerstörung durch Atomwaffeneinsätze und -tests müssen endlich staatlich anerkannt werden. Und in die Klimaberichte der Vereinten Nationen muss verpflichtend der Ausstoß von Klimagasen durch Militär und Rüstungsindustrie aufgenommen werden.

Das gemeinsame Zelten soll sicherlich auch unterhaltsam sein. Aber welche politischen Inhalte erwarten die Teilnehmer?

Am Mittwoch setzen wir einen Schwerpunkt auf das Thema Atomwaffen, und am Donnerstag beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema Klimagerechtigkeit. An beiden Thementagen wird es viele spannende Workshops und Inputs geben. Wir werden zum Beispiel lernen können, was Überlebendenunterstützung und Umweltsanierung aus dem Atomwaffenverbotsvertrag mit den Loss-and-Damage-Ansätzen der Klimaschutzbewegung gemeinsam haben. Außerdem haben wir Inputs zu Themen wie künstliche Intelligenz und Atomkrieg oder Feminismus und Atomwaffen in unserem Programm. Geplant ist zudem ein Panel zum Thema »nukleare Teilhabe« mit Aktivistinnen und Aktivisten aus drei Ländern.

Im Campieren selbst dürfte sich Ihr Protest nicht erschöpfen. Welche Aktionen sind darüber hinaus von Ihnen geplant?

Für den Freitag planen wir einen Aktionstag, und am Samstag feiern wir den sechsten Geburtstag des Atomwaffenverbotsvertrages. Zudem gibt es tägliche Mahnwachen und ein buntes Programm aus Handwerk, Theater und Musik.

Uns ist wichtig, dass wir friedlich protestieren, Beteiligten mit anderer Meinung respektvoll begegnen und uns trotzdem Gehör verschaffen. Wir sehen das Camp als Ort für neue Ideen. Alle Teilnehmenden können sich einbringen, deshalb wird sich vieles erst aus den Workshops vor Ort ergeben.

Ab wann bewerten Sie die ­Aktionstage als Erfolg?

Das Camp wird dann als voller Erfolg angesehen, wenn wir einen Raum schaffen, in dem Austausch, Wissensvermittlung und Protest stattfinden, um gemeinsam ein breites Bewusstsein für die Themen nukleare Abrüstung und Klimaschutz zu schaffen. Ganz wichtig: Wir wollen dabei auch Spaß haben und dafür sorgen, dass sich alle Teilnehmenden wohlfühlen. Das erreichen wir unter anderem auch mit einem eigenen Awareness-Team.