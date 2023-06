Bartsch fordert von Scholz Friedensinitiative

Berlin. Dietmar Bartsch, Kochef der Fraktion von Die Linke im Bundestag, hat von Kanzler Olaf Scholz (SPD) verlangt, beim EU-Gipfel kommende Woche in Brüssel eine Friedensinitiative für die Ukraine zu präsentieren. »Legen Sie beim EU-Gipfel eine europäisch abgestimmte Friedensinitiative vor«, forderte Bartsch am Donnerstag in seiner Antwort auf eine Regierungserklärung von Scholz im Bundestag in Berlin. Mit dem Ansatz, bis zum Abzug des letzten Russen aus der Ukraine keine Verhandlungen zu führen, drohe eine jahrelange Verlängerung des Krieges mit Zehntausenden Opfern und unkalkulierbaren Risiken. (dpa/jW)