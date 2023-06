Fall Ofarim: Verhandlung im November

Leipzig. Der Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung soll laut Verteidigung voraussichtlich Anfang November beginnen. Das teilte Ofarims Anwalt Alexander Stevens auf Anfrage mit. Eine Ladung des Leipziger Landgerichts liege bislang nicht vor, es sei jedoch zu erwarten, dass diese in Kürze eingehe. Ofarim hatte 2021 in einem »viral« gegangenen Video einen antisemitischen Vorfall geschildert: Ein Mitarbeiter eines Leipziger Hotels soll ihn aufgefordert haben, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Laut der Staatsanwaltschaft Leipzig hat sich der Vorfall aber nicht so zugetragen. Der betroffene Mitarbeiter hatte Anzeige erstattet. (dpa/jW)