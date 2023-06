Attacke auf Porträts von KZ-Überlebenden

Weimar. Zwei Plakate mit fotografischen Porträts von Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald in Weimar sind von unbekannten Tätern beschmiert worden. Es sei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus. Die Bilder sind Teil der Freiluftausstellung »Die Zeugen« in Weimar, die großformatige Porträtfotografien ehemaliger Häftlinge des faschistischen Konzentrationslagers Buchenwald zeigt. Tafeln der Ausstellung wurden bereits mehrmals verunstaltet. (dpa/jW)