Boxweltverband vom IOC ausgeschlossen

Lausanne. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat den endgültigen Ausschluss des Boxweltverbands IBA beschlossen. 69 IOC-Mitglieder stimmten bei einer außerordentlichen Sitzung des Dachverbands am Donnerstag in Lausanne dafür, es gab nur eine Gegenstimme. Die International Boxing Association (IBA) ist seit 2019 suspendiert. Ihr wird vor allem Korruption vorgeworfen. Damit ist das Boxen vorerst ohne olympischen Verband. Ein Alternativverband namens World Boxing steht aber bereit. Die Qualifikation für Olympia in Paris 2024 liegt in den Händen einer vom IOC eingesetzten Taskforce. (dpa/jW)