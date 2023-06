Saarlouis: Ford-Werk weiter ohne Investor

Saarlouis. Beschäftigte des Ford-Werkes in Saarlouis haben noch immer keine Gewissheit. Bei der Betriebsversammlung am Donnerstag habe der Deutschland-Chef des Automobilherstellers, Martin Sander, keinen Investor für den Standort präsentieren können, sagte der Erste Bevollmächtigter der IG Metall Völklingen, Lars Desgranges, gegenüber dpa. Für die aktuell 4.400 Beschäftigten könne es frühestens am kommenden Mittwoch eine Urabstimmung geben, sagte Gewerkschafter Desgranges, die Gewerkschaft sei »im Arbeitskampfmodus«. Vor rund einem Jahr hatte Ford das Ende für die »Focus«-Produktion 2025 in Saarlouis besiegelt. Ford befindet sich laut einer Sprecherin derzeit »in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Investoren mit dem Potential, rund 2.500 Arbeitsplätze zu schaffen.« Man arbeite daran, »schnellstmöglich eine Vereinbarung zu erzielen«. (dpa/jW)