Influencer als Hauptnachrichtenquelle

IMAGO/ABACAPRESS

Medien versuchen immer stärker, ihre Nachrichten in den »sozialen Netzwerken« zu verbreiten. Mit unterschiedlichem Erfolg, wie der diesjährige Digital News Report des Reuters Institute an der Universität Oxford zeigt.

Auf Tik Tok, Snapchat, Facebook, Twitter und den zahlreichen anderen Plattformen konkurrieren klassische Nachrichtenangebote mit Influencern, Prominenten und den Meinungen »normaler« Bürger – und je nach Plattform geraten Journalisten zunehmend ins Hintertreffen: Rund 55 Prozent der Nutzer von Tik Tok und Snapchat sowie 52 Prozent der Nutzer von Instagram beziehen ihre Nachrichten von Prominenten bzw. Influencern, so die Studie. Journalisten und klassische Medien spielen dagegen für etwas mehr als jeden dritten Nutzer dieser Netzwerke eine Rolle. Bei Facebook und Twitter ist der Trend umgekehrt: Hier spielen Journalisten für 43 beziehungsweise 55 Prozent die entscheidende Rolle.

Für den Bericht hat das Reuters Institute rund 94.000 Menschen in 46 Ländern befragt. »Während Mainstreamjournalisten die Gespräche über Nachrichten auf Twitter und Facebook oft anführen, haben sie Schwierigkeiten, in neueren Netzwerken wie Instagram, Snapchat und Tik Tok Aufmerksamkeit zu bekommen«, heißt es darin.

Die deutsche Teilstudie des Berichts wurde vom Leibniz-Institut für Medienforschung durchgeführt. Sie stellt einen bemerkenswerten Trend fest: Das Interesse an Nachrichten hat insgesamt weiter abgenommen. Bei der Befragung im Januar gaben nur 52 Prozent der erwachsenen Internetnutzer in der Bundesrepublik an, sich sehr oder äußerst für Nachrichten zu interessieren. Im Vorjahr waren es noch 57 Prozent.

Immer häufiger versuchen die Befragten auch, Nachrichten gezielt zu meiden. Jeder zehnte mache dies aktiv, knapp 65 Prozent gelegentlich. Vor allem Nachrichten über den Krieg in der Ukraine werden versucht zu vermeiden.

Für junge Menschen sei das traditionelle Angebot mit überwiegend »schlechten« Nachrichten nicht besonders attraktiv, sagte Kamal Ahmed von News Movement bei der Vorstellung des Digital News Report. Anders sehe es bei »positiven« und »lösungsorientierten« Nachrichten aus. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, an solchen Nachrichten äußerst oder sehr interessiert zu sein.

Dabei sei zu beachten, dass junge Menschen ein anderes Verständnis von Nachrichten haben. Ihre Aufmerksamkeit sei nicht auf Politik und internationale Beziehungen beschränkt. Sie verstünden »alles Neue, das in irgendeinem Gesellschaftsbereich passiert« darunter, sagte Studienautor Nic Newman der Nachrichtenagentur AFP. Also: »Sport, Unterhaltung, Klatsch, aktuelle Ereignisse, Kultur, Kunst, Technologie.«

Die Studie zeigt, dass nicht nur das Interesse an Nachrichten sinkt, sondern auch das Vertrauen in sie. Nur noch 43 Prozent der Befragten gaben an, dass man den meisten Nachrichten im allgemeinen vertrauen könne. Das ist der niedrigste Wert, seit diese Frage 2015 erstmals in der Studie gestellt wurde. Auch das Vertrauen in bekannte Nachrichtenmarken ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Die höchsten Vertrauenswerte genießen demnach nach wie vor einige Formate des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Allen voran »Tagesschau« (ARD) und »Heute« (ZDF). Für 52 Prozent sind die Sender gesellschaftlich relevant. Die Einstellung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist dabei auch eine Frage des Alters. In der Altersgruppe der über 55jährigen wird ihm eine deutlich höhere persönliche und gesellschaftliche Relevanz zugeschrieben als von den jüngeren Befragten. Mehr als ein Drittel (34 Prozent) der 18- bis 24jährigen zeigte sich unentschieden, ob öffentlich finanzierte Informationsmedien für die Gesellschaft wichtig oder unwichtig sind.