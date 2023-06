»Zeitenwende« bei Bild

Michael Gstettenbauer/imago Springer will durch Kürzungen bis 2025 100 Millionen Euro »sparen«

Schon Ende Februar hatte Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner einen Umbau bei Bild angekündigt. Der nimmt jetzt Konturen an. Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte am Montag aus einer Mail an die Belegschaft des Boulevardblatts, in der »strukturelle Veränderungen« angekündigt werden, die »auch mit einem Stellenabbau verbunden« seien. Eine Größenordnung wird in der Mail nicht genannt, Insider sprachen laut Reuters von einer niedrigen dreistelligen Zahl an Mitarbeitern. Vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV) und der Gewerkschaft Verdi kam scharfe Kritik an den Plänen.

Milchkuh des Konzerns

Konkret sollen die Regionalausgaben von Bild von 18 auf zwölf reduziert sowie Abläufe vereinfacht und stärker über die Zentrale in Berlin gebündelt werden. Die Funktionen der Redaktionsleiter, Blattmacher, Korrektoren, Sekretariate und Fotoredakteure werde es »so wie heute nicht mehr geben«, heißt es in der internen Mail. Kleinere Bild-Standorte sollen bis Ende 2023 geschlossen werden: »Wir trennen uns von Produkten, Projekten und Prozessen, die wirtschaftlich nie wieder erfolgreich werden können.« Dies betreffe auch Personal, dessen Aufgabe durch »künstliche Intelligenz« (KI) erfüllt werde. Damit bestätigen sich Befürchtungen, die Äußerungen Döpfners über die Funktion von KI in der Medienwelt in der jüngsten Zeit genährt hatten.

In der Mail der Bild-Spitze um die Chefredakteurin der Bild-Gruppe, Marion Horn, und den Chef der Bild-Gruppe, Claudius Senst, heißt es weiter: »Wir bemühen uns, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden und sozialverträgliche Lösungen zu finden.« Aus dem Umfeld des Unternehmens hieß es laut Reuters, man wolle über Freiwilligenprogramme mehrere hundert Jobs abbauen. Dies gelte für Bild, Welt, die Verwaltung und den Bereich Technik.

Hintergrund des Kahlschlags ist, dass Springer Bild und Welt in Richtung »digital only« umbaut und mittelfristig keine gedruckten Zeitungen mehr herstellen will. Bis 2025 will der Verlag so rund 100 Millionen Euro »sparen«. Konzernchef und Großaktionär Döpfner hatte Ende Februar erklärt: »In den Bereichen Produktion, Layout, Korrektur und Administration wird es deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen geben.«

Der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall forderte Springer am Montag auf, vom Jobabbau bei dem Boulevardblatt und Bild TV Abstand zu nehmen. Wenn Döpfner die »Milchkuh des Konzerns« schlachten wolle, sei das »nicht nur unsozial gegenüber den Beschäftigten, sondern wirtschaftlich extrem dumm«, meinte Überall. Wenn Stellenstreichungen wirklich unvermeidbar seien, dürfe es keine Kündigungen geben. »In einem so großen und breit aufgestellten Medienkonzern müssen den betroffenen Beschäftigten alternative Arbeitsplätze angeboten werden«, sagte Überall.

Abschied vom Journalismus

Auch die Gewerkschaft Verdi attackierte die Springer-Führung. Döpfner verabschiede sich »mit seinem finanziell gut aufgestellten Konzern« in Deutschland immer mehr vom Journalismus. Redakteure und Medienschaffende sollten die Bild-Redaktionen verlassen, »damit die Renditeerwartung in zweistelliger Höhe gewährleistet wird«, erklärte Christoph Schmitz, Mitglied des Verdi-Bundesvorstandes und zuständig für Medien, in einer Mitteilung vom Montag. Die Entscheidungen zeigten absolut keine verlegerische Perspektive, sondern die des reinen Finanzmarktes. Döpfner steuere immer mehr auf einen Konzern mit Profitcentern zu, die vorwiegend aus Digitalplattformen bestehen.

Schmitz kritisierte Döfpners Erklärungen für den Jobabbau deshalb als vorgeschoben. Indem er die Stellenkürzungen mit der Digitalisierung des Journalismus und dem zunehmenden Einsatz von KI begründe, werfe er mit »Nebelkerzen«. Digitaler Journalismus brauche wegen der »zunehmenden Verbreitungswege« mehr Kollegen in den Redaktionen – und nicht weniger. »Der Einsatz von KI kann nicht die menschliche Kreativität, Einordnung von Recherchen und publizistische Verantwortung übernehmen, für die Journalistinnen und Journalisten stehen«, warnte der Verdi-Funktionär.