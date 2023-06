Der Griff zum Gewehr

mindjazz pictures Keine Revolutionstouristin: Tanja Nijmeijer (M.)

Plötzlich war sie weltberühmt. 2007 finden die kolumbianischen Streitkräfte nach dem Bombardement eines Camps der linken Guerilla FARC-EP mehrere Notizbücher: die Tagebücher der Niederländerin Tanja Nijmeijer. Eine Journalistin von El Tiempo entscheidet sich, den Inhalt abzudrucken. Ohne Einverständnis Nijmeijers erfährt die Welt vom Innenleben der Revolutionärin, von Ängsten, Zweifeln und Leiden einer jungen Frau, die sich entschieden hat, ihr Leben in den Dienst des bewaffneten Kampfes in einem Land fernab ihrer Heimat zu stellen. Und von Kritik an Dynamiken innerhalb der Guerillaorganisation.

»Ich habe mich dazu entschieden, mich in diesen Konflikt einzumischen. Und das sind die Folgen meiner Entscheidung«, sagt Nijmeijer in Marcel Mettelsiefens Dokumentarfilm »Tanja – Tagebuch einer Guerillera« (Original: »Tanja up in arms«). Eine dieser Folgen ist, dass Medien, vor allem kolumbianische und niederländische, sie nach dem Fund der Tagebücher als Opfer porträtieren. Als Opfer der Guerilla. Die Niederländerin wird als »armes Mädchen« dargestellt, das von den FARC gekidnappt worden sei. Es dauert drei Jahre, bis Nijmeijer die Gelegenheit bekommt, die Lügen öffentlich aus dem Weg zu räumen. Und die lässt sie sich nicht entgehen. In einem Interview mit einem Journalisten, der sie in einem FARC-Camp im Dschungel aufsucht, erklärt sie: »Wenn die kolumbianische Regierung immer noch glaubt, ich sei entführt worden, sage ich: Kommt und versucht mich zu befreien. Wir werden sie hier gern willkommen heißen – mit AKs, mit Minen, mit Mörsern, mit allem.«

Die Szene aus »Tanja – Tagebuch einer Guerillera« zeigt: Nijmeijer war überzeugte Revolutionärin, keine Revolutionstouristin. 1978 in der niederländischen Provinz geboren, kam sie 2000 nach Kolumbien, um Englisch zu unterrichten. Rasch begann sie, sich für die schreienden Ungerechtigkeiten im Land und den bewaffneten Konflikt zu interessieren, der Kolumbien seit den 1960er Jahren im Griff hat. Um die Jahrtausendwende war die größte Guerilla FARC-EP auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Ein Sieg gegen den kolumbianischen Staat schien möglich. Während einer Reise mit internationalen Menschenrechtsbeobachtern fasst Nijmeijer den Entschluss, für ein »besseres Kolumbien« einzutreten. Zunächst agiert sie als Teil einer FARC-Einheit in der Hauptstadt Bogotá. Als der Verfolgungsdruck der Behörden zu groß wird, geht sie in den Dschungel.

Das in der Doku gezeichnete Porträt Nijmeijers ist intim. Eine Studienfreundin aus den Niederlanden, an welche die Guerillera ihre Tagebucheinträge richtet, Nijmeijers Mutter, ehemalige Kampfgefährten und kolumbianische Journalisten, die sich schon früh mit ihr auseinandersetzten, tragen dazu bei. Vor allem aber kommt Nijmeijer selbst zu Wort. In einer Vielzahl an Interviews gibt sie Einblicke in ihre Geschichte und Überzeugungen. Sie ist selbstreflektiert, ihre Erinnerungen sind kohärent. So erhält die Dokumentation ihren Spannungsbogen, die chronologische Erzählung wird durch die retrospektive Sicht bereichert. Viele Originalaufnahmen aus Nachrichtensendungen, teils auch aus früheren Dokumentarfilmen, geben Einblicke – so auch in den Alltag der FARC-Camps im Dschungel. Zu sehen sind Guerilleros beim Theaterspiel, beim Kochen und Feuerholz Sammeln, beim Fußballspielen oder beim Tanz. Einziger Wermutstropfen ist die musikalische Untermalung, mit der versucht wird, künstlich Spannung zu erzeugen, und die an National Geographic-Dokumentationen erinnert.

Heute lebt Nijmeijer noch immer in Kolumbien. Ein von den USA aufrechterhaltener Haftbefehl von Interpol verwehrt ihr die Rückkehr in die Niederlande – obwohl mittlerweile sieben Jahre seit der Unterzeichnung eines Friedensvertrags zwischen ­FARC-EP und der damaligen Regierung von Juan Manuel Santos vergangen und die FARC längst entwaffnet sind. Als Mitglied der Verhandlungsdelegation in Havanna gilt die Niederländerin als eine der Architektinnen des geschlossenen Abkommens. Nijmeijer bereut ihre Entscheidungen nicht. Teilweise kann sie in ihren Ausführungen eine gewisse Enttäuschung nicht verbergen. Besonders gegen Ende der Dokumentation, wenn es um die Bewertung des Friedensvertrages geht. Die Strukturen der kolumbianischen Gesellschaft hat Nijmeijer nicht verändern können.