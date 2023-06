Bescheidene Braut des Tages: Ricarda Lang

Monika Skolimowska/dpa Wenigstens nicht mit dem Porsche nach Sylt: Grünen-Chefin Lang nebst Gatten in spe Florian Wilsch (21.4.2023)

Bürgerliches Ziel – die Traumhochzeit. Ob am weißen Sandstrand auf den Bahamas, vor einer romantisch verschneiten Bergkulisse oder eben auf der Bonzeninsel Sylt, wo FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner im Juli letzten Jahres feierte. Die Grünen sind natürlich ganz anders. Wenn die Abgrenzung auf dem politischen Parkett nicht mehr klappt, muss sie im Privaten stattfinden.

Grünen-Chefin Ricarda Lang verriet nun dem Klatschblatt Gala, dass ihr bevorstehendes »Jawort« keine teure Promihochzeit werden soll, kein »öffentliches Spektakel« und »auch nicht auf Sylt«. Die 29jährige gab im März ihre Verlobung mit dem Mathematiker Florian Wilsch bekannt. »In sieben Jahren Beziehung lernt man, dass Kompromisse wichtig sind« ­– genau wie in der Politik, verriet Lang der Zeitschrift. Ihr persönlich ist zu wünschen, dass ihre Beziehungskompromisse weniger »Bauchschmerzen« bereiten als die politischen Arrangements, die die Grünen in der Ampelkoalition treffen: LNG-Terminals, Atomkraft, Waffenlieferungen – da winkt die Gastritis.

Bei Langs nachhaltiger Hochzeit gibt es dafür bestimmt grünen Glamour. Die Location: Demeter-Biohof im Wendland. Die Deko: Naturmaterialien wie Holz, Steine und Muscheln. Das vegane Menu: Pastinakensüppchen mit Kressetopping, Biosellerieschnitzel an pikantem Bohnenmus, dazu Fenchel und als Dessert Mousse au Chocolat aus Seidentofu (Soja selbstverständlich aus Europa). Die Geschenke: Bitte eine Spende an den WWF.

Und wenn das Ökofest auch keine Promihochzeit werden soll – einen verwegenen Stargast darf sich das Paar nicht verkneifen: Stilecht in Birkenstocks schreitet der zerknitterte Oberrealo Joseph Fischer heran. Der grüne Bellizist, der die deutsche Beteiligung am völkerrechtswidrigen Angriff gegen Jugoslawien sicherstellte, ist übrigens in fünfter Ehe.