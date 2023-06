Oceangate Expeditions/PA Media/dpa Das vermisste Tauchboot »Titan«, in dem die superreichen Abenteurer eingeschlossen sind

Im Oktober vor zehn Jahren ertranken beim Untergang zweier Boote vor der italienischen Insel Lampedusa mehr als 600 Migranten. Der damalige EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso begab sich dorthin und behauptete, schockiert zu sein. Italien verhängte Staatstrauer und rief die Seenotrettungsaktion »Mare Nostrum« ins Leben. Die wurde allerdings ein Jahr später durch den Einsatz der EU-Grenzagentur Frontex ersetzt. Seither sind mehr als 27.000 Migranten im Mittelmeer umgekommen.

Nach dem Schiffsuntergang am 14. Juni 2023 mit bis zu 600 Ertrunkenen vor Griechenland sind die offiziellen Reaktionen verhalten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte auf Twitter mit, dass sie betrübt sei. Der griechische Interimsministerpräsident ordnete Staatstrauer an, ließ aber die Küstenwache offensichtlich lügen oder die Auskunft verweigern. Der vermutlich zukünftige Regierungschef Kyriakos Mitsotakis ist »fassungslos«, will aber sein Lagersystem beibehalten. Das von einer Faschistin regierte Italien schweigt.

Im Umgang mit Migranten ist die EU außer Rand und Band. Die Drift nach rechts, zu Inhumanität und weg vom Recht des imperialistischen Konstrukts, hat eine neue Stufe erreicht. Sie manifestierte sich am 8. Juni im Beschluss der Innenminister: Die Würde von Migranten ist jederzeit antastbar, sie werden nicht als Menschen behandelt. Parteien wie die AfD in der Bundesrepublik sehen die wichtigsten Punkte ihrer Programme erfüllt.

Diese Hilfstruppen der militärischen Expansion des Westens reden nicht über dessen endlose Kriege als Hauptursache von Flucht Richtung EU. Das Verschweigen der längst barbarische Zustände signalisierenden sozialen Ungleichheit auf der Welt haben sie mit allen bürgerlichen Parteien gemeinsam.

Es ist zeitlicher Zufall und zugleich kein Zufall, weil diesem gesellschaftlichen Horror notwendig entspringend, dass nun ein Trupp durchgeknallter Superreicher auf der Suche nach dem Wrack der »Titanic« in einem Kleinst-U-Boot im Atlantik festsitzt. Eine ganze Flottille ist zu ihrer Rettung aufgebrochen, die ihnen zu wünschen ist. Aber sie änderte nichts. Sie sind Figuren aus einer Kriegsfibel, aus einem Bilderbuch des Unmenschen.

In der Süddeutschen Zeitung schrieb der Jurist Ronen Steinke am Dienstag, das Ertrinken vor Griechenland sei »kein Unglück«, sondern »Unrecht«. Es ist mehr. Der Tagesspiegel druckte am Mittwoch einen gemeinsamen Aufruf von 190 Seenotrettungsorganisationen ab. In dem Appell heißt es, das Mittelmeer sei »Schauplatz von Verbrechen gegen die Menschheit«. Das ist richtig.

Die U-Boot-Fahrer vor Neufundland sind nicht als Individuen außer Rand und Band, sie sind Repräsentanten einer »Zivilisation«, die über Massengräbern elend Umgekommener Kreuzfahrten veranstaltet. Das Milliardärsboot ist Teil des Kriegs der Reichen gegen die Habenichtse und Verdammten dieser Erde.