Lokale Verfassungsrevolte

Javier Corbalan/AP/dpa Staatsmacht kennt nur Repression: Berittene Polizei soll die Proteste gegen die Einschränkung der Grundrechte kleinhalten (San Salvador de Jujuy, 20.6.2023)

In Argentiniens nördlichster Provinz Jujuy liefern sich Demonstranten und Einsatzkräfte seit dem Wochenende bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen. Am Dienstag eskalierte der Konflikt, als der rechte Gouverneur Gerardo Morales gegen den Widerstand indigener Organisationen, Gewerkschaften und sozialer Verbände eine Änderung der Kommunalverfassung verkündete, durch die individuelle und kollektive Rechte der Bürger beschnitten werden. Unter anderem soll das Demonstrationsrecht eingeschränkt und indigenen Gemeinschaften Land entzogen werden können. Der linke Präsident des Landes, Alberto Fernández, rief Morales am Nachmittag (Ortszeit) zur Ordnung und forderte ihn auf, die Repression einzustellen.

»Jujuy brennt«, titelte die argentinische Tageszeitung Página 12 am Mittwoch. Hunderte Demonstranten protestierten demnach vor dem Parlament in der Provinzhauptstadt San Salvador de Jujuy gegen die Pläne des Politikers der Rechtspartei Unión Cívica Radical (UCR). Sie forderten eine Verschiebung und Gespräche. Während sich Morales zu Beginn der Woche noch zum Dialog bereit erklärt hatte, um die, wie er sagte, »ernste Situation zu beruhigen«, erklärte er am Dienstag, die veränderte Verfassung werde in Kraft treten, sobald sie veröffentlicht ist. Die ursprünglich für den Abend vorgesehene Verkündung zog er angesichts der Proteste auf die Mittagszeit vor.

Während der Verabschiedung versuchten Demonstranten, zum Parlament vorzudringen, wurden aber laut Página 12 von der Polizei »mit Gummigeschossen und Tränengas brutal zurückgedrängt«. Als sie sich zurückzogen, hätten Einsatzkräfte weiter auf sie gefeuert. Einer der Demonstranten habe mit einer Kopfwunde blutüberströmt auf dem Boden gelegen. Während Morales ankündigte, weder von der Reform, noch von der Repression abzurücken, machte er Präsident Alberto Fernández und dessen Stellvertreterin Cristina Kirchner für das Chaos und die extreme Gewalt in Jujuy verantwortlich. »Ich rufe alle Argentinier auf, das abzulehnen, was der Kirchnerismus und die Linksfront in Jujuy tun«, erklärte er im Kurznachrichtendienst Twitter.

»Sie sind die einzigen, die dafür verantwortlich sind, dass unsere geliebte Provinz Jujuy in diese extreme Situation gebracht wurde, indem sie versucht haben, eine Reform durchzusetzen, die die nationale Verfassung nicht respektiert. Eine Reform, die internationale Abkommen missachtet, nicht auf die einheimische Bevölkerung hört und ihr das Recht auf Protest verweigert«, antwortete Fernández. Die nationale Regierung respektiere den Föderalismus und lokale Wahlergebnisse, müsse aber das friedliche Zusammenleben und die Achtung der Menschenrechte überall garantieren. Er fordere die Regierung von Jujuy daher auf, die Repression sofort einzustellen und »alle gesellschaftlichen Akteure aufzurufen, Wege des Dialogs zu finden, um die von der Regierung verursachte Kontroverse zu überwinden«.

Der Konflikt in der Provinz bietet einen Vorgeschmack auf die landesweiten Wahlen am 22. Oktober, bei denen die Posten des Präsidenten und dessen Vize neu besetzt sowie 130 der 257 Abgeordneten des Unterhauses (Cámara de Diputados) und 24 der 72 Senatoren gewählt werden. Während der harte Kurs von Morales vor allem durch die Anhänger des rechten Expräsidenten Mauricio Macri (2015–2019) unterstützt wird, verurteilten die Gewerkschaftsverbände CTA und CTA Autónoma, die Bevölkerung werde von Jujuy »mit einer schweren Verletzung ihrer Grundrechte konfrontiert«.

Die Reform sei ein Laboratorium dessen, was in Argentinien im Falle eines Sieges der Rechten geschehe, erklärten die Gewerkschaften. Zugleich seien die Verweigerung des Dialogs und das brutale Vorgehen gegen Demonstranten ein »Versuchsballon und ein Beispiel für die Politik, die der Neoliberalismus auf nationaler Ebene betreiben wird, wenn er an die Regierung kommt«. Die staatliche Angestelltengewerkschaft Asociación Trabajadores del Estado (ATE) und die Gewerkschaft der Erzieher und Lehrer CTERA haben für Donnerstag zu einem landesweiten Streik aufgerufen.