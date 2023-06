Autozulieferer Allgaier ist insolvent

Uhingen. Ein Jahr nach dem Verkauf an einen chinesischen Investor ist der Autozulieferer Allgaier-Werke in die Insolvenz gerutscht. Das Unternehmen aus Uhingen habe einen Insolvenzantrag gestellt, teilte das Amtsgericht Göppingen am Mittwoch mit. Allgaier beliefert große Autohersteller, ist aber auch im Werkzeugbau und in der Verfahrenstechnik aktiv. Das Unternehmen, das 1.700 Beschäftigt zählt, galt seit längerem als Sanierungsfall. (Reuters/jW)