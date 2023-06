Zwielichtiger Geldsegen

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Ohne Zusicherungen zu Tariflöhnen oder Infrastrukturprojekten könnten die riesigen Subventionen an Intel verpuffen

Die milliardenschwere Förderung zur Ansiedlung eines Intel-Werks in Magdeburg aus Bundesmitteln sorgt für Kritik unter Ökonomen. »Damit steigt Deutschland endgültig ein in den von den USA losgetretenen Subventionswettlauf und offenbart sich als willfähriges Opfer eines riesigen Erpressungsmanövers«, äußerte der Forschungsleiter für Wirtschaft und Finanzen am Institut Arbeit und Wirtschaft (IAW) der Universität Bremen, Rudolf Hickel, am Mittwoch gegenüber junge Welt. Zwar sei der Beschluss zunächst eine gute Nachricht für die Region, berge aber erhebliche Risiken, sofern die Unternehmung nicht an konkrete Standortgarantien zum Aufbau und langfristigen Erhalt von Arbeitsplätzen geknüpft sei.

Am Montag hatten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Intel-Chef Patrick Gelsinger die Verträge zum geplanten Bau zweier Produktionsanlagen für Computerchips am Rand der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt unterzeichnet. Wollte der Bund zunächst »nur« 6,8 Milliarden Euro beisteuern, soll der US-Konzern nun knapp zehn Milliarden Euro an direkten Beihilfen einstreichen. Dazu kommen öffentliche Mittel in noch unbekannter Höhe aus dem Landeshaushalt sowie indirekte Zuschüsse über einen deutlich reduzierten Industriestrompreis, der bereits zugesagt wurde.

Im Gegenzug will das Unternehmen 3.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen, neben Tausenden weiteren Jobs für die Errichtung des Werks. Intel selbst möchte insgesamt 30 Milliarden Euro investieren, auch das mehr Geld, als ursprünglich vorgesehen. Der Bau soll Ende 2023 starten, sofern die EU-Wettbewerbsbehörde grünes Licht gibt. In vier bis fünf Jahren sollen die beiden »Megafabs« in Betrieb gehen.

Die Linke-Fraktionen im Magdeburger Landtag und im Bundestag äußerten verhaltenen Zuspruch. Die Sache sei allerdings »kein Selbstläufer«, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Bisher fehlten noch Aussagen der Ampelregierung, ob und welche Verpflichtungen Intel als Gegenleistung für die üppigen Hilfen eingehe. So müssten Empfänger von Mitteln aus dem »Inflation Reduction Act« (IRA) in den USA unter anderem die gewerkschaftliche Vertretung der Beschäftigten, die Zahlung von Tariflöhnen sowie Zuwendungen im Bereich Bildung und Infrastruktur für die fragliche Region garantieren. Ohne derlei Zusicherungen könnten die riesigen Subventionen verpuffen, warnt Die Linke.

Der IRA gilt als Auslöser für einen sich bisher erst in Ansätzen abzeichnenden Überbietungskampf zwischen den USA und EU beim Buhlen um Industrieansiedlungen in sogenannten Zukunftstechnologien. Einwände kommen daher auch von neoliberalen Ökonomen, die einen übermäßigen Eingriff ins »freie Spiel der Marktkräfte« beklagen. Bei solchen Summen »wird mir schwindelig«, sagte am Montag etwa der Direktor am Düsseldorf Institute for Competition Economics, Justus Haucap, im ZDF. »Das Geld wäre definitiv besser angelegt in Bildung als für solche Prestigeprojekte«, zitierte Tagesschau.de gleichentags den Vizepräsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Stefan Kooths.

Fragen wirft auch die aktuelle Performance von Intel auf. Das Unternehmen wurde von der Konkurrenz aus Fernost – TSMC aus Taiwan und Samsung aus Südkorea – inzwischen überholt, beide stecken viel mehr Geld in neue Standorte. Im April erst hatte der US-Konzern einen Quartalsnettoverlust von 2,8 Milliarden Dollar vermeldet – ein historischer Negativrekord. Will sich hier ein strauchelnder Riese mit deutscher Großzügigkeit durch die Krise lavieren? Skepsis ist auch beim behaupteten Standortvorteil geboten: Intel wird absehbar viele Arbeitsplätze aus anderen Unternehmen der Region abziehen.

Kollateralschäden drohen überdies im bundesweiten Maßstab. Tatsächlich will die Bundesregierung den Deal mit Einnahmen aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten querfinanzieren, die eigentlich Maßnahmen zur Energieeinsparung dienen sollen. »Eine zweckentfremdete Nutzung mit einer sozial doppelten Fehlwirkung«, so Hickel zu jW. »Die Energiepreiserhöhung an der Zapfsäule für den Pendler wird für den US-Konzern genutzt. Oder aber es fehlt Geld für den sozialen Ausgleich.« Für ihn gehört die Art der Finanzierung ausgeschlossen: »Der ökologische Umbau wird ansonsten mit Füßen getreten.«