Ballons gegen NATO

Ein Welthit als Handlungsanleitung, auch 40 Jahre nach Veröffentlichung: Nenas Antikriegspopsong »99 Luftballons«. Am Mittwoch nachmittag protestierten zahlreiche Friedensaktivisten unter anderem auf dem Mariannenplatz (Foto) in Berlin-Kreuzberg gegen das größte NATO-Spektakel in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: »Air Defender 23«. Mittels heliumgefüllter, knallbunter Ballons, die zu Dutzenden in die Höhe stiegen. »Um ein Zeichen gegen Kriegsvorbereitung und Militarismus zu setzen«, wie die Organisatoren gleichentags mitteilten. (jW)