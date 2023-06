Ifo: Wirtschaftsleistung schrumpft um 0,4 Prozent

München. Die Leistung der deutschen Wirtschaft wird nach Einschätzung des kapitalnahen Ifo-Instituts dieses Jahr um 0,4 Prozent schrumpfen. Die Inflation dürfte demnach mit 5,8 Prozent etwas geringer sein als im vergangenen Jahr. Die Zahl der Erwerbslosen steige auf 2,55 Millionen. »Wegen der hohen Inflation sinkt der private Konsum in diesem Jahr um 1,7 Prozent«, sagte Ifo-Konjunkturforschungschef Timo Wollmershäuser am Mittwoch in Berlin. Die Bauinvestitionen setzten ihre Talfahrt fort, die wieder höheren Zinsen bremsten die Nachfrage. (dpa/jW)