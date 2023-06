Angriff stockt

Andrii Dubchak/REUTERS Ungewisse Ernte: Landwirtschaft im Schatten des Krieges bei Cherson (20.6.2023)

Zwei Wochen nach Beginn der ukrainischen Gegenoffensive in der Südukraine wird klar, dass es aus Sicht Kiews nicht gut läuft. Direkte Informationen sind zwar rar, aber ein indirekter Hinweis auf die Lage ist, dass die Suche nach externen Schuldigen angefangen hat. Der ukrainische Geheimdienst SBU hat Ermittlungen in der Frage aufgenommen, ob der Angriffsplan etwa vorab nach außen gedrungen sein könnte, und Außenminister Dmitro Kuleba räumte Anfang der Woche ein, dass es mit dem finalen Sieg über Russland in diesem Jahr wohl nichts mehr werde. Schuld sei der kollektive Westen, der zu wenige und die falschen Waffen geliefert habe.

Die Debatte um den letzteren Aspekt ist unter dem Eindruck einer Veröffentlichung der New York Times aus der vergangenen Woche aufgelebt. Die US-Zeitung hatte berichtet, die Ukraine habe bestelltes und bereits mit 800 Millionen US-Dollar bezahltes Kriegsgerät bisher nicht bekommen, und im übrigen seien Teile des gelieferten Materials nicht kriegstauglich gewesen. Als Beispiel werden Panzerhaubitzen aus Italien genannt, aus deren Motoren schon beim ersten Anlassen das Öl ausgelaufen sei. Die italienische Regierung bestritt die Panne nicht, erklärte aber, es sei allen Beteiligten bekannt gewesen, dass die Haubitzen in Italien bereits ausgemustert gewesen seien.

Material fehlt

Dass die ukrainischen Truppen hohe Verluste erleiden, wird ebenfalls nicht direkt öffentlich eingeräumt. Aber am Dienstag ging der Hilferuf einer »Freiwilligen« durchs Netz, die die ukrainische Armee mit Medizinmaterial unterstützt: Man möge ihr bitte in großen Mengen sogenannte Tourniquets zukommen lassen. Das sind praktisch überdimensionale Kabelbinder, die in der Notfallversorgung verwendet werden, um den Blutfluss aus verletzten Gliedmaßen abzubinden, damit der Patient nicht noch vor der eigentlichen Wundbehandlung oder Amputation bereits verblutet ist. Da der Hilferuf mit der Zusicherung endete, der Preis spiele keine Rolle, ist vermutlich die Schlussfolgerung erlaubt, dass es das Sanitätswesen der ukrainischen Armee wohl versäumt hatte, die entsprechenden Mengen dieser Tourniquets auf Vorrat zu nehmen – und dass die Militärführung vermutlich mit so hohen Verlusten nicht gerechnet hatte.

Auf ukrainischer Seite ist regelmäßig die Rede von »Teilerfolgen« der eigenen Truppen bei der Rückeroberung einiger Ortschaften. Dabei sind diese Erfolge meist nicht quantifiziert, und die Meldungen sind im einzelnen widersprüchlich. So wurde vom Kiewer Generalstab schon zweimal die »Befreiung« des Dorfes Pjatichatki im Bezirk Saporischschja gemeldet, der Zivilgouverneur der Region jedoch sprach am Dienstag davon, in der Ortschaft werde weiter gekämpft, eine Evakuierung der Zivilbevölkerung aus der Kampfzone sei deshalb nicht möglich. Diese Schilderungen stimmen mit Angaben von russischer Seite überein, dass man einige Ortschaften freiwillig geräumt und von den umliegenden Höhenzügen aus die in die Dörfer eingedrungene ukrainische Infanterie unter Beschuss nehme. Parallel werden offenbar auch zu sowjetischen Zeiten angelegte Waldgürtel gezielt durch Flammenwerfer zerstört, um den ukrainischen Kräften gedeckte Rückzugsräume zu nehmen.

»Leoparden« zerstört

Als größte militärische Defizite der ukrainischen Seite werden übereinstimmend die fehlende Unterstützung aus der Luft und eine schwache Luftabwehr angegeben. Insofern hat die Kiewer Forderung nach Lieferung US-amerikanischer Kampfflugzeuge ihre Logik; kurzfristig aber würde auch eine Entscheidung der NATO, solche Flugzeuge an Kiew abzugeben, an der Situation nichts ändern. Die Defizite bei der Flugabwehr sind dagegen dadurch erkauft, dass die Ukraine die modernsten Systeme offenbar zum Schutz der Hauptstadt und nicht an der Front einsetzt. Auf russischer Seite sind in der vordersten Linie starke Störsender aufgebaut worden, die das GPS-Satellitensignal unterdrücken, das ukrainische Kampf- und Aufklärungsdrohnen benötigen, unter anderem, um Stellungen der russischen Artillerie im Hinterland der Front aufklären und angreifen zu können. Die russische Artillerie scheint daher zumindest in der aktuellen Kampfphase weitgehend ungehindert zu operieren. Eine große Rolle bei der Bekämpfung ukrainischer Panzer spielen offenbar Hubschrauber des Typs Ka-52 »Alligator«. Sie sind mit Raketen ausgerüstet, die identifizierte Ziele aus Entfernungen von bis zu acht Kilometern treffen können – sie können also das Feuer eröffnen, ohne selbst in Reichweite der ukrainischen Flugabwehrwaffen zu sein. Für den Abschuss eines »Leopard«-Panzers im Nahkampf erhielt dieser Tage erstmals ein russischer Soldat eine Geldprämie von einer Million Rubel (circa 11.000 Euro).

Der als Scharfmacher im Ukraine-Krieg auftretende pensionierte US-General Benjamin Hodges vertritt regelmäßig die Auffassung, die gegenwärtigen Kämpfe seien noch nicht die angekündigte Gegenoffensive der Ukraine. Von dieser könne erst die Rede sein, wenn konzentrierte Panzerverbände eingesetzt würden. Russland scheint sich auf einen solchen Fall vorzubereiten. Die breite Veröffentlichung von Zahlen über ukrainische Verluste mag im einzelnen übertrieben sein – wie auf einem umkämpften Gelände genau 276 oder 415 gefallene Ukrainer ermittelt worden sein sollen, wird nicht dazugesagt. Aber angreifende Panzerverbände sind ohne begleitende Infanterie verletzlich. Wenn diese jetzt dezimiert wird, sinken auch die Erfolgschancen eines späteren Panzerangriffs. Es stellt sich die Frage, warum die ukrainische Seite diese hohen Verluste unter der Infanterie offenbar stur in Kauf nimmt.