Nachschlag: Rotes Hollywood

Netflix Nicht ganz »Ornament der Masse« wie bei Leni Riefenstahl: US-Soldaten in Frank Capras Propagandafilm »Why We Fight«

Der US-amerikanische Regisseur Frank Capra war ratlos. Er hatte sich Leni Riefenstahls Machwerk über den Naziparteitag von Nürnberg angesehen und wusste nicht, was man dieser bombastischen Inszenierung entgegensetzen könne. Es war kurz nach Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, und gemeinsam mit vier weiteren Hollywood-Größen wollte Capra Filme für die US-Armee drehen, in denen den Soldaten erklärt wurde, warum es notwendig sei, die Achsenmächte zu besiegen. Eine Lösung, die Capra für den Mehrteiler »Why We Fight« (Warum wir kämpfen) fand: Man verwende Material des Gegners, schneide es um und hinterlege es mit Kommentaren, die den Faschismus bloßstellen und ins Lächerliche ziehen. Dieses spannende Kapitel der Filmgeschichte zeichnet die Netflix-Reihe »Five Came Back« (Fünf kamen zurück) nach, die Originalfilme können in voller Länge gesichtet werden. Darunter ist eine Hymne an die Sowjetunion und die heldenhafte Rote Armee – für einen kurzen Moment gab es ein »rotes Hollywood«. (jt)