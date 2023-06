Otto-Franke, Steimle, Mühe

imago images/Karina Hessland Zickzackkurs zwischen links und rechts: Uwe Steimle (als Erich Honecker, Schmalkalden, 2021)

Drei Geburtstagskinder an einem Tag, dem 20. Juni: ­Allen voran Doris Otto-Franke sein, die vor nunmehr 70 Jahren in Frankfurt (Oder) geboren wurde. Von der Berliner Schauspielschule wurde sie gleich an die örtliche Volksbühne engagiert, und auch das Fernsehpublikum lernte sie 1975 in ihrer ersten Theaterrolle kennen. In dem Stück »Die Ausgezeichneten« von Regina Weicker über eine Frauenbrigade agierte sie neben den Stars Marianne Wünscher, Ursula Karusseit und Angelica Domröse. An der Volksbühne hat Doris Otto, wie sie sich anfangs noch nannte, große Rollen in Stücken wie »Leonce und Lena« von Büchner oder »Hundeherz« von Bulgakow gespielt und war auf dem Bildschirm mehrfach in der Serie »Unser Mann ist König« (1980, als Tochter von Horst Drinda) sowie in Folgen der Reihen »Polizeiruf 110« (1981–1983) und »Der Staatsanwalt hat das Wort« (1981–1988) präsent. Am bekanntesten machte sie die Titelrolle als suizidgefährdete Schifferstochter im kaiserlichen Berlin in dem Film »Spreelore oder das heiße Blut« (1980) nach Erdmann Graesers Roman. Doris Otto-Franke zog es in den 90er Jahren in den Kölner Raum, wo sie 2015 – als vorläufiger Höhepunkt ihrer Theaterarbeit – Brechts »Mutter Courage« spielen konnte.

Ihn als würdevoll zu bezeichnen, würde sich Uwe Steimle wohl verbitten. Der Dresdner ist gelernter Schauspieler und vor allem als Kabarettist ein linker Querdenker – im positiven Sinne, wie er meint. Man muss in Frage stellen können, wenn man weiterdenken will, ist eine seiner Maximen. Viele seiner Äußerungen sind widersprüchlich – hat er sie sich nicht richtig überlegt oder funktioniert überlegen bei ihm anders? Provozieren ist grundsätzlich richtig, aber das Ergebnis sollte einkalkuliert werden. Das scheint ihm schwerzufallen.

Steimle war noch als Student in Defa-Filmen dabei, begann seine eigentliche Laufbahn nach dem Schauspielstudium in Leipzig bei der Dresdner »Herkuleskeule« und spielte wenige Jahre am Dresdner Staatsschauspiel. Seine volkstümliche Figur »Herr Zieschong« trat als Gegenpol zur »Frau Bähnert« von Tom Pauls auch im MDR-Fernsehen auf. Allgemein bekannt wurde er, als er von 1993 bis 2009 in 31 Folgen den Hauptkommissar Jens Hinrichs im NDR-»Polizeiruf« verkörperte. Leider endete alles mit einer Schlammschlacht. Seit auch der MDR, dessen Quotenbringer Steimle war, 2019 seine Reihe »Steimles Welt« einstellte, macht er auf seinem wöchentlichen Youtube-Kanal weiter. Hier beschwört er unter dem Titel »Aktuelle Kamera« viel Heimatliches und geht einen Zickzackkurs zwischen links und rechts. Merkt er mit nunmehr 60 Jahren nicht, für wen er den Lautsprecher gibt?

Den 70. Geburtstag hätte am selben Tag Ulrich Mühe aus Grimma gehabt. Er würde heute für großartige Theaterrollen, wie Lessings »Philotas«, und Filme wie Zschoches »Hälfte des Lebens« (1985) oder Wickis »Das Spinnennetz« (1989) gewürdigt, wenn er sich nicht am Ende seines Lebens in den Dienst des Verleumders Florian Henckel von Donnersmarck gestellt hätte. Dessen verlogenen, nichtsdestotrotz mit einem Oscar gekrönten DDR-Film »Das Leben der anderen« meinte er durch Beschuldigungen seiner Exfrau Jenny Gröllmann unterstützen zu müssen. Beide starben unversöhnt 2006 bzw. 2007. Donnersmarck macht weiter.