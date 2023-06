Lauterbachs Unwille

Bernd Wüstneck/dpa Sieht eine Katastrophe, die er nicht ändern kann: Gesundheitsminister Lauterbach (Rostock, 7.6.2023)

Dieser Bundesgesundheitsminister bringt wirklich jede Berufsgruppe aus der Branche auf die Straße. Nach Pflegekräften und Krankenhausärzten war es am Dienstag die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), die zur Kundgebung gegen Karl Lauterbachs Untätigkeit bei der Krankenhausfinanzierung mobilisiert hatte. Dabei warnte der DKG-Vorsitzende Gerald Gaß vor einer drohenden Klinikschließungswelle, sofern nicht umgehend gegengesteuert werde. Denn die Krankenhäuser sind notorisch unterfinanziert, die Investitionsmittel, für die die Bundesländer aufkommen müssen, reichen bei weitem nicht. Und die laufenden Kosten steigen viel stärker als die erwirtschafteten Einnahmen. Der in der vergangenen Woche vorgelegte »Krankenhaus-Rating-Report« des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung belegt, dass der ökonomische Abwärtstrend der Kliniken schon 2021 und damit vor der heftigen Inflation einsetzte. Bundesweit waren zu dem Zeitpunkt ungefähr elf Prozent der Krankenhäuser insolvenzgefährdet.

Die DKG hat bei der Kundgebung die Politik aufgefordert, die alarmierende Lage der Kliniken ernstzunehmen. Schnelles Handeln sei geboten, wenn die Pleitewelle in einem zentralen Bereich des Gesundheitswesens noch aufgehalten werden soll. Dass ausgerechnet der Bundesgesundheitsminister zwar die Situation der Krankenhäuser als dramatisch bezeichne, dann aber erkläre, daran nichts ändern zu können, sei ein Offenbarungseid. Die DKG will ihm das nicht durchgehen lassen. Er habe die Pflicht, mit dem Bundesfinanzminister Wege zu finden, die dauerhaft aus der Krise führen. Die Organisation macht sogar konkrete Vorschläge. Sie erinnert die zuständigen Minister an einen noch gar nicht so alten Koalitionsvertrag, in dem SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP sich zu Klimaschutzzielen bekannt hätten wie der Abschaffung des Dienstwagenprivilegs und der Steuerfreiheit für Flugbenzin. Mit dem Aus dieser Subventionen, so die DKG, könnten leicht zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Die Umweltbelastung würde verringert, und ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag wäre frei, mit dem den Krankenhäusern aus der gefährlichen Unterfinanzierung geholfen werden könnte.

Der Sozialdemokrat Karl Lauterbach wurde nach der Bundestagswahl 2021 von vielen als neuer Gesundheitsminister gewünscht. Die Hoffnung war wohl, dass ein studierter Mediziner mehr von der Materie verstehen würde als der Vorgänger Jens Spahn von der CDU, der als Sparkassenmann das Sparen als wichtiges Ziel des Gesundheitssektors mitdachte. Doch von Lauterbach sind bisher vor allem große Ankündigungen und dann sehr kleine Taten gekommen. Wenn in seiner Amtszeit die Krankenhauslandschaft in ihren Grundfesten zerstört wird, kann er sich allerdings seines Platzes in den Geschichtsbüchern sicher sein – wenn auch nur eines unrühmlichen.