»Labour hält uns auf Distanz«

IMAGO/i Images Ausgestorben: King’s Cross Station in London beim Streik der Bahnarbeiter (3.6.2023)

Seit etwa einem Jahr sind die Eisenbahner in Großbritannien im Arbeitskampf. Was war der Auslöser?

Das war die Reallohnentwicklung. Unsere Lokführer haben seit 2019 keine Gehaltserhöhungen mehr bekommen. 2019 und 2020 war die Inflation niedrig, in den vergangenen zwölf bis 18 Monaten stieg sie sprunghaft an und lag bei mehr als zehn Prozent. In letzter Zeit ist sie wieder gesunken, aber das liegt an dem Vergleichszeitraum von zwölf Monaten. Die Preisentwicklung wird anhand von Monaten ermittelt, in denen die Inflation bereits über zehn Prozent lag. Die Preissteigerungen sind immer noch hoch.

Mit 16 der insgesamt 35 britischen Bahnunternehmen sind wir im Streit. Diese 16 sind alle im Personenverkehr tätig. 2019 führten wir mit ihnen Verhandlungen, die abgebrochen wurden, als die Lockdowns verhängt wurden. Bei der Wiederaufnahme der Gespräche im Juni 2022 bemerkten wir schnell: Wir bekommen nichts. Wir haben unsere Mitglieder befragt. Sie haben uns ein Streikmandat ausgestellt. Als das im Dezember auslief, bekamen wir ein weiteres. Und jetzt haben wir ein Mandat für weitere sechs Monate erhalten. Bei allen Abstimmungen lag die Wahlbeteiligung über 80 Prozent und die Zustimmung zu Streiks bei weit über 90 Prozent.

Was sind Ihre Forderungen?

Wir wünschen uns eine Gehaltserhöhung, die es unseren Mitgliedern ermöglicht, sich jene Sachen heute zu leisten, die sie sich 2019 leisten konnten.

Wie sind die Gespräche bisher verlaufen?

Die Bahnunternehmer haben sechs Monate gebraucht, um uns ein Angebot zu machen. Im Dezember boten sie vier Prozent Lohnerhöhung, was lächerlich ist. Im Februar kam ein verbessertes Lohnangebot, aber dafür wollten sie Rechte beschneiden, für die über Jahrzehnte gekämpft wurde. Wir werden auf diese Rechte nicht verzichten. Hinter den Unternehmen steht die konservative Regierung. Sie zieht die Strippen und will keinen Abschluss. Wir werden weiterkämpfen, bis ein faires Angebot auf dem Tisch liegt.

Parallel gibt es Arbeitskämpfe in vielen anderen Branchen. Es ist die größte britische Streikwelle seit den 1980ern. Was lässt die Gewerkschaften kämpferischer auftreten?

Die Gewerkschaften sind nicht kämpferischer geworden. Sie sind dazu da, die Arbeiter kollektiv zu organisieren, damit sie bekommen, was ihnen zusteht. Das ist an sich nichts Kämpferisches. Seit 2010 haben wir konservative Regierungen, die die Wirtschaft ruiniert und die Inflation in die Höhe getrieben haben. Arbeiter leiden darunter. Sie wollen uns mit Krümeln abspeisen. Wir sagen: Sicher nicht!

Krankenpfleger, Universitätsangestellte, Notare, Journalisten, Briefträger und viele mehr sind im Kampf für bessere Löhne. Letztes Jahr gab es einen »Sommer der Solidarität«, den muss es dieses Jahr wieder geben. Denn alle wissen, dass wir im selben Boot sitzen.

Wir wollen nicht das Winterpalais stürmen, sondern einfach nur bessere Löhne. Das allein wird ein schwerer Kampf. Noch haben wir keinen Generalstreik organisiert.

Sicher wird sich erst mit einem Regierungswechsel etwas ändern. Wahrscheinlich werden wir keine Gehaltserhöhung bekommen, bevor es eine Labour-Regierung gibt.

Wie verhält sich Labour?

Labour unter dem Vorsitzenden Keir Starmer hält sich, im Unterschied zu Labour unter dem Vorgänger Jeremy Corbyn, die Nase zu, um vom Geruch des Streiks nichts mitzubekommen. Sie halten uns auf Distanz. Starmer ist nervös, weil er die Mittelschicht ansprechen und von Liberalen und SNP in Schottland Stimmen gewinnen will. Er glaubt, dass die Arbeiter sowieso für Labour stimmen werden. Das ist ein wenig enttäuschend, aber wir sind weiterhin eine Labour-nahe Gewerkschaft.