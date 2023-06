Weiter warten

Christian Charisius/dpa Ohne reguläre Krankenversicherung und Rentenansprüche, teils nicht mal zum Mindestlohn: Saisonarbeiter aus Polen bei der Erdbeerernte in Schleswig-Holstein (4.5.2023)

In ihrer Koalitionsvereinbarung hatten SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP festgelegt, die Arbeitsbedingungen für Saisonbeschäftigte zu verbessern. Dass es mit dieser Absicht nicht weit her ist, zeigte eine Bundestagsdebatte am vergangenen Freitag. Per Antrag der Fraktion Die Linke vom 28. März sollte die »Ausbeutung von Saisonbeschäftigten« verhindert werden. Dabei geht es vor allem um Osteuropäer, die in deutschen Landwirtschaftsbetrieben Spargel, Erdbeeren und weitere Bodenfrüchte ernten. Untersuchungen und Befragungen haben in den zurückliegenden Jahren belegt, dass die Arbeitsbedingungen in vielen der Betriebe unzulänglich sind: Die Bezahlung bleibt zum Teil unter dem gesetzlichen Mindestlohn, etwa weil für miese Unterkünfte horrende Mieten vom Lohn abgezogen werden. Auch die Arbeitszeiten entsprechen oft nicht den gesetzlichen Vorgaben, und wenn eine Saisonarbeitskraft krank wird, kann sie in manchen Fällen gleich den Koffer packen und nach Hause fahren.

Einen Teil dieser Zustände wollten die Abgeordneten der Linksfraktion mit ihrem Antrag ausräumen helfen. So forderten sie, dass Saisonarbeiter grundsätzlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. Die Arbeitsverträge müssten vorab in die jeweilige Muttersprache übersetzt werden, und die Betriebe sollten dazu verpflichtet werden, sowohl bessere Unterkünfte bereitzustellen als auch die Arbeitszeit »tagesaktuell, elektronisch und manipulationssicher« zu erfassen. Derzeit erwerben Saisonkräfte mit ihrer Arbeit auf bundesdeutschen Feldern keinerlei Rentenansprüche. Die Absicherung im Krankheitsfall sei unzureichend, so Susanne Ferschl von der Linksfraktion, da derzeit nur begrenzter Schutz über eine Gruppenversicherung bestehe. Nötig sei aber eine reguläre Krankenversicherung, die auch die Kosten für einen Krankenhausaufenthalt übernehme.

Der zuständige Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales hatte vorab mit der Mehrheit aller Fraktionen – außer jener der Linken – die Ablehnung des Antrags empfohlen. Entsprechend fiel die Debatte im Deutschen Bundestag, als letzter Tagesordnungspunkt vor dem Wochenende, dann aus. Absurde verbale Verrenkungen waren dabei von Abgeordneten der SPD und von Bündnis 90/Die Grünen zu vernehmen, die inhaltlich Übereinstimmung mit dem eingebrachten Antrag demonstrierten, ihn gleichwohl ablehnten. Die sozialdemokratische Abgeordnete Annika Klose bedankte sich bei der Linken für den Antrag, schilderte gar selbst ein konkretes Beispiel ausbeuterischer Arbeitsbedingungen für Saisonbeschäftigte in der Landwirtschaft. Als ehemalige Mitarbeiterin des DGB Berlin-Brandenburg dürfte sie genaue Kenntnisse über die Materie gewonnen haben, ist doch dort die Initiative »Faire Mobilität« angesiedelt, die sich seit mehr als zehn Jahren mit der Ausbeutung insbesondere osteuropäischer Beschäftigter befasst.

Dass sich die Fraktionen auf der rechten Seite des Bundestages gegen den Antrag aussprachen, verwunderte kaum. Bei schlechten Arbeitsbedingungen handele es sich um »Einzelfälle, die verfolgt werden«, so Max Straubinger von der CDU/CSU-Fraktion. Es gebe einige »schwarze Schafe«, doch dürfe nicht die Mehrzahl der korrekten Landwirtschaftsbetriebe »in Mithaftung« genommen werden, befand Pascal Kober von der FDP.

Demgegenüber teilten Beate Müller-Gemmeke und Armin Grau aus der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen die Anliegen des Antrages der Linken teilweise. So forderte Müller-Gemmeke effektivere Kontrollen auf landwirtschaftlichen Betrieben, um Verstöße gegen Arbeitsrecht und bei der Unterbringung aufzudecken. Da müsse man vor allem »konstruktiv im Dialog« mit den Bundesländern bleiben, in denen es bei diesen Kontrollen Unterschiede gebe. Ihr Fraktionskollege Grau, früher selbst als Krankenhausarzt tätig, konnte aus eigener Anschauung berichten, dass die Versorgung der Saisonbeschäftigten im Krankheitsfall nicht reiche. Es müsse eine Krankenversicherung vom ersten Tag an geben. Er sei aber optimistisch, dass die Regierungskoalition bald einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg bringen werde.