Nachschlag: Britannien brutal

Peter Jordan/Alamy Stock/ARTE F/dpa Margaret Thatcher während ihrer Wahlkampagne im Jahr 1983

Barack Obamas Feststellung, dass »wenn jedes Land für zwei Jahre von Frauen regiert würde, dann wären die Probleme dieser Welt in zwei Jahren gelöst«, sollte – spätestens seit die Faschistin Giorgia Meloni in Italien im Amt ist – in ihrer ganzen Simplizität in die Tonne getreten werden. Und Margaret Thatcher hatte der frühere US-Präsident wohlweislich nicht auf dem Zettel. Sie trieb die konservative Partei in Britannien auf den Kurs des brutalen Neoliberalismus, verstand es, sich mit Hilfe von skrupellosen PR-Strategen zwischen 1979 und 1990 an der Macht zu halten. Labour war zu schwach, die Armen hatten überhaupt keine Stimme. Als sie doch einmal auf dem absteigenden Ast war, schickte Thatcher britische Truppen auf die Falklandinseln (Malvinen), um gegen Argentinien Krieg zu führen und versammelte mit dem alten Rezept des Patriotismus wieder einen Großteil der Bevölkerung hinter sich. (mme)