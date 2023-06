Der rote Faden

Westend61/imago/jW-Montage Hier spielt die Musik: »Your Woman« auf heavy rotation

Es wissen nicht viele, doch einer der zahlreichen »One-Hit-Wonder« der 80er und 90er Jahre machten einen Marxisten weltberühmt – zumindest, solange One-Hit-Wonder Aufmerksamkeit genießen.

Jyoti Mishra kommt 1969 als Dreijähriger nach Großbritannien. Seine Eltern sind indische Ärzte, die in Großbritannien zehn Jahre lang herumziehen müssen, bis sie eine feste Anstellung bekommen. Schließlich landen sie in der englischen Industriestadt Derby, die damals nur wenige nichtweiße Einwohner zählt. »Meine Mutter musste eine Stunde nach Leicester fahren, um indisches Essen einkaufen zu können«, erinnert sich Mishra, als jW ihn Anfang Mai in Derby aufsucht. Er lebt immer noch dort.

1988 gründet er eine Band und nennt sie White Town. Anfangs sind Jugendfreunde mit dabei, nach wenigen Jahren wird die Band zum Ein-Mann-Projekt. Mishra spezialisiert sich auf Indie-Synthesizer-Pop. Sein politisches Kadertraining hat Mishra zu dem Zeitpunkt schon hinter sich. 1985 war er in die Militant Tendency eingetreten, die trotzkistischen Fraktion der Labour Party. Die war damals noch stark, hatte drei Parlamentssitze und war in zahlreichen kommunalen Regierungen vertreten. »Neil Kinnock hat sie alle weggejagt«, erinnert sich Mishra an den damaligen Labour-Vorsitzenden, der 1983 ins Amt kam.

Mishra war zur Militant Tendency gestoßen, weil er, wie er sagt, die konservativen Tories hasste. Ein materialistisches Weltbild hatte er da bereits, nach eigener Erzählung wurde er mit sieben Jahren zum Atheisten. Lenins »Staat und Revolution«, über das er gleich bei seinem zweiten Treffen mit den neuen Genossen referieren soll, ist aber neu für ihn. Auch den Zeitungsverkauf um sechs Uhr morgens ist er nicht gewohnt, doch Mishra meint, das harte Training der folgenden Jahre hätte ihn zu dem Sozialisten gemacht, der er bis heute ist. Dem trotzkistischen Lager schreibt er sich nicht mehr zu, er hat auch anarchistische Sympathien. Doch an den spontanen Massenaufstand glaubt er nicht. »Es bedarf einer Übergangsphase, um zum Kommunismus zu gelangen.«

Mishra verlässt die Militant Tendency mit 20, als er sich verliebt. Er kann die abstrakten Lehren mit seiner Gefühlswelt nicht in Einklang bringen, »die Makroebene und die Mikroebene passten nicht zusammen«, wie er es heute ausdrückt. Doch die Musik bietet eine Lösung. »Ich konnte auf mein trotzkistisches Training zurückgreifen. Es klingt großspurig, aber ich wollte mit Hilfe der Popmusik marxistisches Bewusstsein schaffen. Eine Form des ›Deep entryism‹, den wir gelernt hatten.« Mit diesem »tiefen Eindringen« wollen trotzkistische Gruppen soziale Bewegungen und Massenorganisationen von innen her radikalisieren.

Mishra wollte dafür jedoch nicht jeden Preis zahlen. Seine Popsongs entsprachen nicht dem Muster der Nummern, die in den Charts landeten, er spielte in kleinen Klubs und unterschrieb bei einem US-Indie-Label.

1996 schreibt er einen Song mit dem Titel »Your Woman«. Er beginnt mit einem Sample aus einer Komposition des Swingmusikers Lew Stone, das seither von vielen Popkünstlern verwendet wird, zuletzt etwa von Dua Lipa in »Love Again«. »Your Woman« ist der erste White-Town-Song, der den Sprung ins britische Mainstreamradio schafft. Zunächst im Nachtprogramm, dann im Frühstücksradio. »Statt einer Million Menschen hörten den Song plötzlich 18 Millionen«, erinnert sich Mishra. Die Kaufhauskette Woolworth bestellt 40.000 Singles, das US-Label hat gerade mal 1.000 gepresst. Als Mishra sie bittet, 40.000 zu liefern, glauben die US-Amerikaner, er sei verrückt geworden. Es ist die Zeit vor dem Internet, englisches Radio ist für sie bedeutungslos. Sie geben Mishra die Erlaubnis, zu einem anderen Label zu wechseln, er unterschreibt bei EMI. »Your Woman« schießt in Großbritannien und mehreren anderen Ländern auf Platz eins der Charts.

»Your Woman« behandelt, wie die meisten Songs Mishras, zwischenmenschliche Beziehungen und ihre Komplikationen. Wer genau hinhört, findet Anspielungen auf Mishras politischen Hintergrund, etwa wenn von »highbrow Marxist ways« die Rede ist, von »arroganten Formen des Marxismus«. Eine Anspielung auf Macholinke mit stalinistischen Allüren, wie Mishra erklärt. »Your Woman« ist bis heute bei Feministinnen und in der LGBTQ-Community beliebt.

Mishras Ausflug in die Welt der Major­labels dauert nicht lange. EMI will, dass er mehr hittaugliches Material liefert. Die Plattenchefs erwarteten »Variationen von ›Your Woman‹«. Dazu hat er keine Lust. Die Songs, die er ihnen vorlegt, werden durchwegs abgelehnt, Mishra verliert den Spaß daran, Musik zu machen. Man trennt sich nach weniger als einem Jahr.

Seither bedient Mishra wieder ein Indie-Publikum. Er legt als DJ in Derby auf, experimentiert mit verschiedenen Genres und veröffentlicht seine Alben online. »Alle haben einen roten Faden, auch wenn ihn wenige außer mir sehen können.« Mishra liebt intime Punk­shows, bei denen die Grenzen zwischen Band und Publikum verschwinden. »Niemand ist besser als der andere, das ist Kommunismus.«

Als One-Hit-Wonder in die Popgeschichte eingegangen zu sein stört ihn nicht. »Es ermöglicht mir bis heute, vom Musikmachen zu leben, von etwas, das ich liebe. Das können nicht viele von sich behaupten.« »Your Woman« ist immer noch für etwa 80 Prozent von Mishras Jahreseinkommen verantwortlich. Der Song wird immer noch fleißig gespielt, in Filmen und Fernsehserien verwendet.

Derby ist nicht mehr so weiß, wie die Stadt einmal war. Politisch hat sich in den vergangenen Jahrzehnten jedoch wenig zum Guten verändert. Der Kapitalismus erziehe die Menschen zur Passivität, meint Mishra. Doch dass Musik dabei helfen kann, Bewusstsein zu bilden, daran hält er fest.