Tills Blase

Anthony Anex/KEYSTONE/dpa Sie mögen Till Lindemann schon mal nicht: Protestierende vor dem Konzert in Bern am 17. Juni 2023

Für den boulevardgewogenen Leser beginnen die Wochen derzeit mit der spannenden Frage: Was gibt es Neues von Rammstein bzw. ihrem Sänger Till Lindemann und dessen räudigen Privatsexpartys im Fahrwasser eines überkommenden Rockkonzeptes? Dass die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt, ob es hier womöglich zu strafrechtlich relevanten Vorfällen kam, ist ja fast schon wieder kalter Kaffee. Für die vergesslicheren Fans der Gruppe noch mal zum Mitschreiben: Die Staatsanwaltschaft hat ’ne Menge um die Ohren, ermitteln tut sie im Falle Lindemann nicht, weil ihr die Scheißmusik der blöden Band nicht gefällt, sondern weil nach Paragraph 177 StGB – der sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung abdeckt – ein Anfangsverdacht gegen Lindemann besteht. Das heißt freilich noch lange nix Gutes für die mutmaßlichen Opfer – es steht Aussage gegen Aussage, die Beweislage ist dünn etc.

Dünner wird auch die Luft für die Band. In der Schweiz haben am Samstag etwa 150 Menschen gegen zwei Konzerte von Rammstein im Berner Stadion demonstriert. Die Demonstrantinnen und Demonstranten hielten Schilder mit Aufschriften wie »Keine Bühne für Täter« hoch. Konzertbesucher buhten die Protestierenden aus, Polizisten trennten die Lager. Wie das so geht.

Im Team der pyroverliebten Brachialdumpfrocker lockert sich derweil das Schulterschlusskonzept. Schlagzeuger Christoph Schneider distanzierte sich am Freitag auf Instagram von seinem Bandkollegen. Vorweg das übliche Blabla: »Die Anschuldigungen der letzten Wochen haben uns als Band und mich als Menschen tief erschüttert. (…) Alles, was ich von Tills Partys mitbekommen habe, waren erwachsene Menschen, die miteinander gefeiert haben.« Um Ringelpiez mit Anfassen habe es sich aber wohl nicht immer gehandelt, der Drummer schreibt von »gewissen Strukturen, die über die Grenzen und Wertvorstellungen der restlichen Bandmitglieder hinausgingen«. Vage, aber wer wird sich schon in unnötige (finanzielle) Schwierigkeiten bringen wollen? Eine Portion Distanz darf es immerhin sein: »Till hat sich in den letzten Jahren von uns entfernt.« Er habe »seine eigene Blase geschaffen«, abseits von Rammstein – »mit eigenen Leuten, eigenen Partys, eigenen Projekten«. Eine bald schon niedliche (mutmaßliche) Untertreibung hat er auch noch auf Lager: »Die Wünsche und Erwartungen der Frauen, die sich jetzt gemeldet haben, wurden wohl nicht erfüllt.« Echt schade.

Jammerschade wäre es vor allem für Felix Klein gewesen, hätte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung nicht auch was zur Debatte beisteuern dürfen. Er halte es »für fragwürdig, ob die geplanten Rammstein-Konzerte in Berlin im vom Land betriebenen Olympiastadion so stattfinden sollten«, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag: »Antidemokratische Diskriminierungen wie Antisemitismus, Frauenverachtung und Rassismus gehen oftmals Hand in Hand. Wir sollten die betroffenen Frauen ernst nehmen, genauso wie wir Jüdinnen und Juden ernst nehmen sollten, wenn es um Antisemitismus geht.« Geht da mal wieder was durcheinander?