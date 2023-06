Undankbare des Tages: Ukrainische Soldaten

Efrem Lukatsky/AP/dpa Selbst solche High-Tech-Mordmaschinen wie die Panzerhaubitze 2000 sind so manchem ukrainischen Soldaten nicht tödlich genug (27.5.2023)

Ihr Oberkommandierender, Präsident Wolodimir Selenskij, kann von der schimmernden und so präzise schießenden Wehr aus dem Westen nicht genug bekommen, sie selbst machen mit dem Zeug eigene Erfahrungen. Die Nachrichtenagentur AFP verbreitete am Montag ein Video, in dem sich ukrainische Soldaten, die mit einer deutschen »Panzerhaubitze 2000« an der Front gegen Russland stehen, nicht besonders überschwenglich über das von den Rüstungsschmieden Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall Gelieferte äußern. Leider werde im Gefecht das »sehr komplexe Ladesystem« des Geschützes »stärker strapaziert als von den deutschen Ingenieuren vorgesehen«. Offenbar ballert der ukrainische Artillerist, der robuste Sowjetkanonen gewohnt ist, schneller hintereinander weg, als es für deutsche Elektronik erträglich ist. Jedenfalls habe man, so AFP, schon eine Haubitze aussortieren und ins Hinterland zur Reparatur schicken müssen. Selbst Kanzler Olaf Scholz scheint das Problem zu kennen. Er plauderte neulich auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg von den »Reparatur-Hubs«, die man in Polen und Rumänien errichtet habe. Der Bastelbedarf ist Chefsache. Wo ist der offizielle Segen des Militärbischofs?

Jedenfalls knurrt im AFP-Video ein Landser, die Deutschen hätten eben nicht so guten Boden wie im Donbass. Die Haubitze fahre auf asphaltierten Straßen und hartem Untergrund schnell, sei aber im Sumpf einfach »schlecht« und werde langsam. Es handele sich eben um eine »sanfte Maschine«, so das abschließende Urteil – fast ohne Herablassung. Die Krater aber, die mit dem Geschütz in russischen Stellungen erzeugt werden könnten, berichtet zum frohen Ende der AFP-Frontberichterstatter, seien gewaltig. Von den Kratern und Toten in Donbass-Wohngebieten, die nun auch mit deutschen Geschützen erzeugt werden, redet niemand. Will im Wunderwaffenland auch keiner wissen.