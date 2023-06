Auf Messers Schneide

Leah Millis/REUTERS US-Außenminister Antony Blinken mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes in Peking (19.6.2023)

Der Empfang von US-Außenminister Antony Blinken durch den chinesischen Staatschef Xi Jinping am Montag in Beijing kann nicht darüber hinwegtäuschen: Die US-China-Kontakte sind »auf dem tiefsten Punkt seit der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen«. So hat es Chinas Außenminister Qin Gang formuliert. Wie in einer Echokammer wird in der EU und insbesondere in Deutschland diese Entwicklung nachvollzogen, auch wenn am Dienstag deutsch-chinesische Regierungskonsultationen stattfinden. Der Westen verhält sich gegenüber China wie nach den Minsk-Abkommen gegenüber Russland: Man sucht den diplomatischen Austausch offenbar nur, um zu übertünchen, dass alle Wegweiser in Richtung Konfrontation gestellt werden. Mit einer gigantischen Hochrüstungspolitik bereiten sich derweil die USA und die NATO-Staaten mit zusammen über 1,1 Billionen Euro Militärausgaben mit ihren pazifischen Verbündeten auf eine Eskalation vor.

Im Inneren der EU findet allenfalls noch eine Debatte statt, dass ein Wirtschaftskrieg nicht zu stark zu Lasten der eigenen Industrie gehen solle. Das Schlagwort der »kontrollierten Entkopplung« macht die Runde, übersetzt von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in »Wirtschaftssicherheit«.

Die diplomatische Charmeoffensive des Westens gegenüber China scheint vor allem darauf aus, Zeit zu gewinnen für die Vorbereitung der Zuspitzung der Konfrontation. Nur so ist die Debatte im EU-Rat um das elfte Sanktionspaket gegen Russland zu verstehen, wo erstmals auch chinesische Firmen gelistet werden sollen. Hier werden die Voraussetzungen für sogenannte Sekundärsanktionen, die Dritte treffen, und einen totalen Wirtschaftskrieg geschaffen. Die internen Diskussionen lesen sich wie ein Protokoll der Angst der EU vor einer Sanktionsspirale. Ziel ist offenbar, China zu treffen, ohne unvorbereitet allzu deutliche Gegenmaßnahmen in Kauf nehmen zu müssen. Deshalb setzen die USA insbesondere darauf, die EU und Deutschland nach vorn zu schieben.

Die Konturen eines sich abzeichnenden Wirtschaftskrieges sind bereits Gift. Im ersten Quartal 2023 brachen die deutschen Ausfuhren um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein. China bleibt zwar mit einem Anteil von 8,1 Prozent noch vor den USA Deutschlands größter Handelspartner. Aber die Frage ist, wie lange noch. Eine sukzessive Entkopplung von China würde den Verlust Hunderttausender Arbeitsplätze bedeuten. Umso erstaunlicher ist, dass in der Bundesregierung diejenigen immer mehr Raum zu gewinnen scheinen, die auf den Clash mit China setzen statt auf Intensivierung der Kontakte.

Es ist also zu begrüßen, wenn nun nach fünf Jahren Pause erstmals wieder deutsch-chinesische Regierungskonsultationen stattfinden. Solange es Dialog und Diplomatie gibt, besteht Hoffnung für Kooperation. Chinas Ruf nach einer souveränen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik für eine multipolare Welt sollte nicht ungehört verhallen.