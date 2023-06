Heftige Gefechte in Dschenin

Mohammed Torokman/REUTERS Israelische Militärfahrzeuge im besetzten Westjordanland (19.6.2023)

Bei einer Razzia der israelischen Armee gegen palästinensische Widerstandskämpfer am Montag in Dschenin im besetzten Westjordanland ist es zu heftigen Feuergefechten gekommen. Dabei wurden mindestens fünf Palästinenser getötet. Ausgelöst wurden die Gefechte nach Angaben des Militärs bei der Festnahme zweier Verdächtiger. Ein gepanzertes Militärfahrzeug wurde durch einen Sprengsatz beschädigt.

Bei mindestens zwei der Getöteten handelt es sich um Militante des Islamischen Dschihad, wie die Organisation bestätigte. Unter den Toten befindet sich nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsminsteriums auch der 15jährige Ahmad Yousef Ahmad Saqer, der aus einem Militärfahrzeug heraus erschossen wurde. Die anderen Toten waren zwischen 19 und 29 Jahre alt. Mindestens 91 weitere Personen wurden verletzt, wie der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira berichtete. Eine Gruppe von vier palästinensischen Journalisten geriet dabei unter Feuer eines israelischen Scharfschützen, wie in einem als Hilferuf dienenden Video, das sie über soziale Netzwerke verbreiteten, zu sehen ist. Der Journalist Hazem Nasser erlitt eine Schussverletzung am Bauch, sein Zustand wurde als kritisch angegeben. In Dschenin war vor rund einem Jahr die bekannte palästinensische Journalistin Shireen Abu Akleh während einer Razzia von israelischen Soldaten erschossen worden.

Erstmals seit rund zwei Jahrzehnten kam bei dem israelischen Überfall auf das Flüchtlingslager über dem Westjordanland wieder ein Kampfhubschrauber zum Einsatz. Der Einsatz des Helikopters, der aus der Luft das Feuer auf bewaffnete Palästinenser eröffnete, sei notwendig gewesen, »um den Rückzug der Truppen zu unterstützen«, erklärte die Armee anschließend. Sieben Soldaten seien zuvor verletzt worden.

Noch während die Gefechte anhielten, wurden in der ultrarechten israelischen Regierung Rufe nach einem noch härteren Vorgehen in Dschenin laut. So forderte Finanzminister Bezalel Smotrich, der dem Sicherheitskabinett angehört, es sei »an der Zeit, statt Aktivitäten mit der Pinzette eine breite Operation zur Beseitigung der Terrornester« im Norden des Westjordanlandes zu starten. »Im Kampf gegen den Terror gibt es keine Kompromisse, wir werden weiter auf den Angriff setzen, wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen und die Terrorelemente an allen Orten schlagen«, twitterte Verteidigungsminister Joav Galant.

Dschenin gilt als eine Hochburg des militanten palästinensischen Widerstands gegen die israelische Besatzung. In der Stadt kommt es regelmäßig zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit dem israelischen Militär während dessen verstärkten Razzien gegen Widerstandsgruppen.

Die EU drückte ihre Besorgnis über die Ereignisse in Dschenin aus. Militäreinsätze müssten verhältnismässig und im Einklang mit internationalem Recht sein, teilte ein Sprecher am Montag mit. Israel solle seine Siedlungspolitik beenden.