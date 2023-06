Deutsche Gastfeindschaft

Kay Nietfeld/dpa Auf Abstand gehalten: Demonstranten wünschen in Berlin »Ein herzliches Willkommen an Premierminister Li Qiang«

Mit einem Empfang bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und einem Abendessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Montag der erste Deutschland-Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang begonnen. Li hält sich zu deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen und zu Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern in Berlin auf, bevor er am Mittwoch in München weitere Wirtschaftsgespräche führen wird. Sein Besuch findet kurz nach der Vorstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung statt, in der diese eine deutliche Verschärfung ihres Kurses gegen China in Aussicht gestellt hatte. Li dagegen warb am Montag dafür, die »Tradition der Freundschaft« zwischen den beiden Staaten hochzuhalten. Die Welt befinde sich »in einer Phase von Chaos und Wandel«, urteilte Li. Daher gelte es, die bilateralen Kontakte zu intensivieren, anstatt sie zu schädigen.

Überschattet werden die Regierungskonsultationen, die am Dienstag vormittag beginnen, von einer gezielt am Montag früh an das Handelsblatt durchgestochenen Äußerung einer Sprecherin des Bundesinnenministeriums, derzufolge das Ministerium über »Anhaltspunkte« verfügt, laut denen die Nutzung von Huawei-Bauteilen in den deutschen 5G-Netzen »die öffentliche Ordnung oder Sicherheit« in Deutschland »beeinträchtigen« könnten. Damit droht Huawei praktisch der komplette Ausschluss aus dem deutschen Markt. Allerdings ist ohnehin ungewiss, ob die Regierungskonsultationen zu konkreten Ergebnissen führen. Eine Abschlusserklärung jedenfalls war von vornherein nicht geplant. Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) wird sich, wie zuletzt in Brasilien, mit Gesprächen mit einem stellvertretenden Amtskollegen begnügen müssen. Sie hatte Chinas Außenminister Qin Gang bei ihrem Besuch in Beijing vor den Augen der globalen Presse in Sachen Menschenrechte belehren zu müssen gemeint.

Dass Qin nicht nach Berlin gereist ist, liegt allerdings auch daran, dass er am Sonntag seinen US-Amtskollegen Antony Blinken in Beijing traf. Beide sprachen insgesamt siebeneinhalb Stunden miteinander, erheblich länger als geplant. Am Montag traf der US-Außenminister noch mit Wang Yi, Chinas ranghöchstem Außenpolitiker, und mit Präsident Xi Jinping zusammen. Über den Inhalt der Gespräche, die beide Seiten als »offen«, also durchaus konfrontativ, aber zugleich auch als konstruktiv beschrieben, wurde kaum etwas bekannt. Qin konstatierte, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern befänden sich »auf dem tiefsten Punkt« seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen im Jahr 1979. Wang forderte laut einem Bericht des Senders CCTV, die USA sollten ihre »illegalen einseitigen Sanktionen« gegen die Volksrepublik aufheben und die »Unterdrückung der technologischen Entwicklung« Chinas beenden; sie müssten sich »zwischen Dialog und Konfrontation« entscheiden. Außerdem müssten sie in puncto Taiwans »Chinas Souveränität und territoriale Integrität achten«: »In dieser Frage«, warnte Wang, »hat China keinen Spielraum für Kompromisse oder Zugeständnisse.«

Präsident Xi bewertete die Gespräche abschließend in der Gesamtbilanz vorsichtig positiv. Man habe »Fortschritte« und »in einigen speziellen Fragen« sogar Übereinkünfte erzielt, teilte er mit. Ob Xi am Rande des G20-Gipfels im September in Indien oder beim APEC-Gipfel im November in den USA mit US-Präsident Joseph Biden zusammentreffen wird, ist noch unklar.