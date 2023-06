»Lauterbach kann sich hinter Lindner verstecken«

Political-Moments/imago Wagt sich hervor: Karl Lauterbach (SPD) neben Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in Berlin (30.8.2022)

Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD plant, die Krankenkassenbeiträge für 2024 zu erhöhen. Der Grund: Es sei mit einer Finanzierungslücke in Höhe von bis zu sieben Milliarden Euro zu rechnen. Lauterbach wolle keine Leistungen kürzen. Werden sich da nicht viele erstaunt die Augen reiben?

Lauterbach verkauft die Menschen für dumm. Mit seiner Reform strebt er drastische Leistungskürzungen an, wenn er 20 Prozent der Krankenhäuser in ambulante Gesundheitszentren umwandeln will, sie also de facto schließen lässt. Selbst ohne seine Pläne gehen Kliniken aufgrund der hohen Inflation und der Energiepreise pleite. Der Bund hilft entweder nicht wirksam oder gar nicht. Auch das ist Leistungskürzung.

Wird so auch die Kluft zwischen gesetzlich und privat Versicherten größer?

Eine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge wie auch der Mehrwertsteuer ist nicht progressiv und geht zu Lasten der Schwächsten in der Gesellschaft. All das betrifft privat Versicherte nicht, was die Gesellschaft weiter spaltet. Krankenhausschließungen finden vor allem in ländlichen Regionen oder sozial schwächeren Stadtteilen statt. Für die Menschen auf dem Land wird der Fahrweg bis zum nächsten Allgemeinkrankenhaus zu weit. Die Erfahrung zeigt: Wenn eines schließt, ziehen auch Arztpraxen weg. Für Menschen ohne Auto wird es dann schwierig, überhaupt einen Arzt aufzusuchen. Und wenn Allgemeinkrankenhäuser in Ballungsgebieten schließen, wird das insbesondere für Kassenpatientinnen und -patienten problematisch. Wartezeiten auf einen Termin werden lang und Privatversicherte bevorzugt behandelt.

Lauterbach benannte praktisch Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP als Schuldigen, da dieser wegen der »Schuldenbremse« keine zusätzlichen Euros für die gesetzlichen Krankenkassen herausrücken wolle.

Lauterbach konsultiert Lindner in der Frage nicht zum ersten Mal. Es ist ein Unding, aber er kann sich hinter Lindner verstecken und seine unsozialen Reformen durchziehen. Er ist überzeugt, dass das Krankenhauswesen verschlankt werden muss. Da passt es in dieses Narrativ, dass er die Krankenkassenbeiträge erhöhen muss. Echte Reformen packt er nicht an. Wichtig wäre zum Beispiel, dagegen vorzugehen, dass die Versichertenbeiträge auch als Rendite abfließen. Wenn die privaten Klinikketten 15 Prozent Rendite »erwirtschaften«, darf der Minister dazu nicht schweigen. Besonders in Zeiten der klammen Kassen muss er sie – wenn nicht abschaffen – zumindest begrenzen. Mit dem Krankenhausbetrieb Gewinne zu machen und sie als Rendite abzuführen, wurde im Jahr 1985 gesetzlich ermöglicht. An dieses Gesetz muss Lauterbach jetzt ran. Das würde die Lage bei den gesetzlichen Krankenkassen und Krankenhäusern verbessern.

Was entgegnet der SPD-Politiker auf Ihre Kritik?

Wir haben ihn am Rande der Gesundheitsministerkonferenz 2022 in Magdeburg persönlich getroffen und ihm unser Konzept der Selbstkostendeckung kurz vorgestellt. Lauterbach hat uns zugesichert, dass auch dieses nun vorliegt und die Debatte in seiner Regierungskommission ergebnisoffen ist. Im nachhinein wurde aber kein Wort darüber verloren, die Alternativen interessieren ihn also nicht. Er folgt seinen Beratern Reinhard Busse und Boris Augurzky, die seit 2004 Klinikschließungen propagieren, wie sie auch Lauterbach seit Jahren befürwortet. Vermutlich hat er sich eher aus wahltaktischen Gründen in der Pandemiezeit kurzweilig gegen Klinikschließungen ausgesprochen.

Zuletzt kam der Gesundheitsminister mit einem Hitzeschutzplan um die Ecke: Anrufe bei Älteren, dass sie was trinken sollten; Kälteräume soll es geben. Würde man gerade nicht Museen, Schwimmbäder, Theater, Jugend- und Frauenzentren etc. kaputtsparen, bräuchte es solche Spezialräume wohl kaum, oder?

Lauterbach hat immer wieder ad hoc Ideen, die keine Substanz haben, wie zum Beispiel auch Gesundheitskioske statt der Krankenhäuser. Weil es ihm nicht um echte Veränderungen geht. Der Minister verspielt gerade die Chance für eine echte Wende weg von der weiteren Privatisierung und Kommerzialisierung unseres Gesundheitswesens.