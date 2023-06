Rheinmetall rechnet mit Milliardenaufträgen

Düsseldorf. Der Rüstungskonzern Rheinmetall rechnet in den kommenden sechs Wochen mit einem Rahmenvertrag mit der Bundesrepublik im Umfang von mehreren Milliarden Euro, berichtete Reuters am Donnerstag abend. Konzernchef Armin Papperger sagte demnach in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur, der Vertrag sei Teil der Absprachen von Verteidigungsminister Boris Pistorius mit dem NATO-Kriegsbündnis. Am Donnerstag waren die Chefs von rund 20 großen Rüstungskonzernen zu dem Treffen der NATO-Kriegsminister in Brüssel eingeladen worden. In Gesprächen mit NATO-Vertretern sei es um Kapazitäten gegangen, die man aufbauen müsse, »so dass wir in den nächsten zehn Jahren in Europa und in der NATO sicher sind«, so Papperger. (Reuters/jW)