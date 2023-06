Bundesbank rechnet mit Rezession

Frankfurt am Main. Die Bundesbank rechnet für die Bundesrepublik im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung. Wie die Zentralbank in ihrer halbjährlichen Wirtschaftsprognose am Freitag mitteilte, schrumpfe die Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 voraussichtlich kalenderbereinigt um 0,3 Prozent. Noch im Dezember war die Bundesbank von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozent ausgegangen. Die BRD-Wirtschaft ringe »vor allem noch mit den Folgen der hohen Inflation«, die die Kaufkraft der Bevölkerung schmälere, so Bankpräsident Joachim Nagel. (Reuters/jW)