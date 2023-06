IT-Vorfall am Helmholtz-Zentrum Berlin

Berlin. Das Helmholtz-Zentrum Berlin hat vorübergehend seine gesamte IT-Infrastruktur heruntergefahren, nachdem es »Ziel eines Cyberangriffs« wurde, wie es am Freitag auf Instagram mitteilte. Der IT-Vorfall habe sich bereits am Donnerstag ereignet. Der Sprecher der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V., Sebastian Grote, konnte am Freitag vormittag gegenüber junge Welt keine Details nennen. Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sei der Vorfall bekannt, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. Unbestätigt blieben am Freitag jW-Informationen aus Zentrumskreisen, wonach der dortige Teilchenbeschleuniger als Vorsichtsmaßnahme außer Betrieb genommen wurde. (jW)