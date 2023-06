»Die Frustration über die Politik ist riesig«

Olaf Döring/imago Kundgebung am Mittwoch auf dem Burgplatz in Düsseldorf

Bundesweit blieben zahlreiche Apotheken am Mittwoch dicht. Allein in Berlin protestierten bis zu 4.000 Apothekerinnen und Pharmazeuten für bessere Arbeitsbedingungen. Wo drückt der Schuh?

Die Apothekenangestellten haben – zusammen mit den Apothekenleitungen – für die Stärkung der Vor-Ort-Apotheken protestiert, für den Erhalt der wichtigen Ausbildungsplätze in den zuletzt nur noch rund 18.000 Apotheken und für die Sicherung der 150.000 wohnortnahen Arbeitsplätze. Außerdem für bessere Arbeitsbedingungen – und auch für höhere Gehälter. Im öffentlichen Fokus stehen fast ausschließlich die selbständigen Apothekerinnen und Apotheker. Die größte Berufsgruppe in den Apothekenteams sind aber die pharmazeutisch-technischen Assistentinnen, kurz PTA. Arzneimittel werden in der Mehrzahl der Fälle von einer PTA ausgehändigt. Sie sind es meist auch, die dazu beraten.

Wie hoch sind denn die Gehälter derzeit?

Das tarifliche Einstiegsgehalt für PTA liegt bei 2.419 Euro brutto bei einer 40-Stunden-Woche. Die Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten, die den Einkauf und die Warenwirtschaft etc. managen, bekommen im ersten Berufsjahr sogar nur 2.156 Euro brutto nach Tarif. Erst kurz vor der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde konnten die PKA-Gehälter auf ein Niveau oberhalb dieser Grenze angehoben werden. Und eine angestellte Apothekerin erhält 3.895 Euro tarifliches Einstiegsgehalt – selbst das ist vergleichsweise niedrig.

Worauf führen Sie diese Summen zurück?

Das liegt vor allem an einer schon seit langem unzureichenden Honorierung der Apotheken durch die Krankenkassen. Zuletzt wurde der Zwangsrabatt, den Apotheken den Kassen gewähren müssen, sogar noch deutlich erhöht. Diese Sparpolitik hat selbstverständlich großen Einfluss auf die Spielräume bei unseren Tarifverhandlungen. Uns bekümmert auch die überbordende Bürokratie. Diese Arbeit geht zu Lasten der Beratung von Patientinnen und Patienten. Die Apothekenteams arbeiten nicht erst seit der Coronapandemie immer am Limit. Die Personaldecken sind dünn, und sofern die Arbeitsbedingungen nicht attraktiver werden sowie auch keine angemessenen Gehälter gezahlt werden können, wandern viele qualifizierte Fachkräfte in andere Bereiche ab – ein Teufelskreis.

Sind Sie rückblickend zufrieden mit der Beteiligung am Mittwoch?

Sie war mit 85 bis 90 Prozent sehr hoch. Die Frustration über die Politik der letzten zwanzig Jahre ist eben auch riesig. Zieht man die Notdienst habenden Apotheken ab, war das wirklich ein massiver und im wahrsten Sinne des Wortes geschlossener Protest.

Denken Sie denn, Gehör zu finden bei den politisch Verantwortlichen?

Ich bin sicher, die Politik hat uns gehört. Und sie hat auch gesehen, dass wir auf das Verständnis der Apothekenkunden zählen können.

Apropos Fachkräfte: Schon jetzt schließen Apotheken, vor allem im ländlichen Raum.

Besonders die haben es sehr schwer, Personal zu bekommen – oder auch eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger. Junge Apothekerinnen und Apotheker sehen ja, wie schwierig die Situation ist. Da wollen sich immer weniger selbständig machen und gehen lieber in die Industrie. Je nach Lage haben gerade kleine Apotheken auch keine guten Geschäftsergebnisse. Dann sind die hohe Inflation und das Dilemma mit den Lieferengpässen die letzten Nägel am Sarg.

Gehen die Engpässe bei Medikamenten allein auf Importschwierigkeiten zurück?

Tatsächlich rentiert sich aufgrund des Sparzwangs die Produktion in Europa vielfach nicht. Während der Pandemie kam es dadurch zu Verzögerungen. Das deutsche Rabattvertragssystem für Arzneimittel trägt eine Mitschuld an den Engpässen: Durch die Billigpolitik sehen viele Hersteller hier in Deutschland keinen lohnenswerten Absatz.

Die Regierung will dem mit einem neuen Gesetz begegnen …

Diese Reform kratzt nur an der Oberfläche des Problems. Der große zeitliche Mehraufwand für die Apothekenteams – Telefonate mit dem behandelnden Arzt zu möglichen Alternativen, mit dem Großhandel, mit anderen Apotheken, und vor allem auch die intensiven Gespräche mit Kunden – wird mit lächerlichen 50 Cent pro Packung abgespeist. Das ist keine angemessene Vergütung, das ist eine Frechheit.