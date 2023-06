UN-Agentur: Viele haben Vorurteile gegen Frauen

New York. Fast neun von zehn Männern und Frauen haben weltweit nach wie vor Vorurteile gegen Frauen. Dies wurde in einem am Montag in New York veröffentlichten Bericht der UN-Entwicklungsagentur UNDP festgestellt. So sei beispielsweise die Hälfte der Menschen weltweit der Überzeugung, dass Männer bessere Politiker seien als Frauen, und mehr als 40 Prozent seien der Meinung, dass Männer besser in Chefpositionen in der Wirtschaft seien. Rund 25 Prozent der Menschen glaubten, dass es gerechtfertigt sei, wenn Männer Frauen schlagen. In der BRD gaben 63 Prozent der Befragten an, überhaupt keine Geschlechtervorurteile zu haben, 2017 lag die Zahl bei 42 Prozent. Die Daten erhob UNDP auf Basis von Umfragen aus den Jahren 2017 bis 2022 mit Antworten aus 80 Ländern und Territorien, die zusammen rund 85 Prozent der Weltbevölkerung beheimaten. (dpa/jW)