Der Zeitplan

Warner Bros. Pictures/DC Comics Das neue Supergirl (Sasha Calle) fliegt sogar schneller, als The Flash (Ezra Miller) Auto fahren kann

Wieviel Zeit braucht man, um ein ordentliches Sandwich zuzubereiten? Mehr Zeit als so mancher Angestellter vor Beginn seiner Bürozeit zur Verfügung hat. Verantwortliche Köche warnen sicherheitshalber schon am Tresen: Ein hastiges Sandwich? Das ist gegen die Berufsehre. Barry Allen alias The Flash (Ezra Miller) leidet darunter. Er braucht sein Erdnussbuttersandwich. Schnell. Denn auch The Flash, der schnellste Mensch der Welt, schneller als das Licht oder selbst Superman und seine Verwandten, ist auf Kohlen­hydrate angewiesen, sonst kann er seine Kräfte nicht effektiv entfalten. Jeder Radrennfahrer weiß: Wenn du über längerer Strecken schnell sein willst, dann brauchst du Reiskuchen genauso dringend wie Blutdoping. Von Überlichtgeschwindigkeit gar nicht zu reden.

Barry Allen hat es also eilig. Er arbeitet schließlich im Wissenschaftsbetrieb. Seine Fakultät: Forensik. Auf Genauigkeit und Pünktlichkeit wird da durchaus Wert gelegt. Aber auch sein Nebenjob als Ausputzer der Superhelden, der immer einspringen muss, wenn die Not groß ist und vor allem sein Mentor Batman/Bruce Wayne mal wieder besseres zu tun hat, kostet Nerven, Energie und Zeit.

Nicht zu vergessen: Barry Allen lebt in einer anderen Stadt (Central City) als Batmans Gotham City. The Flash hat es nicht leicht. Seine Uhr tickt, sein Zeitplan ist konfus. Er leidet unter notorischer Unpünktlichkeit und permanenter Unterzuckerung. Die Eröffnungssequenz von Andrés »Andy« Muschiettis Film »The Flash« handelt genau davon. Barry Allen hat so ungefähr die Zeit, die es braucht, um ein kunstvoll-gemächliches Sandwich zu machen, um in einer anderen Stadt (Gotham) bei einem Hospitalbrand als Retter auszuhelfen, seinem Freund Batman (Ben Affleck) guten Tag zu sagen und Kollegin Wonder Woman zu gestehen, er habe vom Konzept der Sexualität durchaus schon gehört, bisher aber noch keine Zeit gehabt, selbst entsprechende Erfahrungen zu sammeln. Das ist ganz schön viel Holz für ein paar Minuten. Das funktioniert nur mit Hilfe der subjektiven Zeitlupe, einem »Time Freeze«, der es The Flash erlaubt, ein Baby im freien Fall zum Schutz kurz in den Mikrowellenofen zu packen, aus dem Snackautomaten Zucker nachzuladen und die Krankenschwester samt Säuglingen und Mikrowelle auf einer Krankenbahre sanft auf dem Erdboden landen zu lassen. Die subjektive Zeitlupe ist in Filmen mit Hochgeschwindigkeitssuperhelden bestens erprobt. Ihr Zweck ist die Veranschaulichung von Zeitdilatation. Am eindrucksvollsten gelang das natürlich längst der Konkurrenz: In Bryan Singers »X-Men: Days of Future Past«. Und das ist auch schon wieder knapp zehn Jahre her.

Zeit soll keine Rolle spielen für The Flash. Weder für die Figur noch den Film, dem sie den Titel schenkt. Zeit ist relativ zur Geschwindigkeit, in der man sich bewegt. Die Zeit dehnt sich allerdings auch im Ausmaß der Langeweile. Es gibt eine kaum noch erträglich gedehnte Zeit. Das ist das Problem der Superheldenfilme generell. Sie haben Überlänge. Dieser hier ist wieder gut zweieinhalb Stunden lang.

Dabei hatte diese die Zeitdilatation handfest wie ein Schokoriegel veranschaulichende Eröffnungssequenz beinahe Hoffnung gemacht, dass sie (Warner) es nun doch endlich – und das bereits vor dem geplanten Rettungseinsatz von James Gunn und Team – fertig gebracht haben, einen halbwegs vernünftigen Film auf die Beine zu stellen, einen, der dem »Multiverse« von Marvel/Disney/Sony das Wasser reichen kann. Die Hoffnung trügt.

The Flash ist zwar einerseits die Superheldenfigur aus dem DC-Katalog, die für die Vorstellung eines Kino-Multiverse wohl die geeignetste ist. In den Comicvorlagen ist das so angelegt. Verschiedene Versionen von The Flash mit diversen verwirrenden Identitäten konkurrierten da bereits in verschiedenen Welten. Andererseits bedeutete The Flash meist nichts als Ärger. Verschiedene Versuche der Verfilmung sowie zwei TV-Serien waren Flops. Und dann kommt noch der Ärger mit dem – und an dieser Stelle ist das Vokabular aus dem Nachrichtenagenturenjargon ausgesprochen angebracht – umstrittenen Darsteller Ezra Miller. Dessen erratisches Verhalten ist mehrfach aktenkundig: Sachbeschädigung, Nötigung, Diebstahl, Hausfriedensbruch, Kidnapping … Der Mann ist offenbar ein lupenreiner Weirdo. Immerhin einer, der öffentlich Besserung gelobt hat.

Die Dinge ungeschehen zu machen, zu einem möglicherweise besseren Ausgang, ist auch das zentrale Motiv der Zeitreise in dem Film. Dank seiner Überlichtgeschwindigkeit ist The Flash in der Lage, sich in der Zeit zurückzubewegen. Kann/darf er den Zeitablauf aber verändern? Sein Motiv ist, die Ermordung seiner Mutter zu verhindern, als er noch ein Kind und nicht The Flash war. Der Ausgang ist sehr abhängig davon, ob von der Mutter zu einem bestimmten Zeitpunkt im Supermarkt eine Dose geschälte Tomaten gekauft wird oder nicht. Von der Lage der Dose hängt die Beschaffenheit des jeweiligen Universums ab. Landet die Dose einmal im Einkaufswagen, sind die Folgen unabsehbar. In einem der Universen gibt es nicht einmal mehr Superhelden, die aber werden möglicherweise doch noch gebraucht.

In einem anderen gibt es wenigstens Batman, der aber hat sich zur Ruhe gesetzt und wird plötzlich wieder von Michael Keaton gespielt, und zwar mit genau dem grantelnden Lispeln, die dessen Spätkarriere, zum Beispiel als Birdman, bisher ausgemacht hat. Auch Superman gibt es nicht. Dafür aber seine Cousine Kara alias Supergirl (Sasha Calle), die aber seltsamerweise von russischen Söldnern in Sibirien in einer kugelförmigen Zelle gefangengehalten wird. Dieses dunkelhaarige Supergirl mit zornigem, aufbrausendem Temperament ist genauso wie der Michael-Keaton-Batman eine der besseren Ideen im eher planlosen DC-Multiverse.

Eines wird dabei klar: Während die Konkurrenz zuletzt wieder erfolgreich auf Brechung der Genrekonventionen (»Guardians of the Galaxy 3«) und Abstraktheit der Animation (»Across the Spider-Verse«) setzt, besteht dieses Multiverse aus Wiederholungen. Das Multiverse kommt aus dem Warner-Backkatalog mit den Tim-Burton-Batman-Filmen aus den 90ern, Zeiten, als noch Prince den Soundtrack geschrieben hatte. Als es noch so etwas gab wie eine verbindliche Popkultur, die einem die Leute noch abkaufen wollten, und nicht nur eine akademische, historisierte »Popkultur«, über die im Zweifel nicht die Konsumenten, sondern die Fakultäten streiten. Das ging dann langsam zu Ende, als sogar George Clooney einmal Batman war (»Batman and Robin«, Joel Schumacher, 1997). Aber sogar jenseits speziell des Warner-Katalogs, in den Archiven von »Supergirl« (­Jeannot Szwarc, 1984) mit der blonden Helen Slater in der Titelrolle, wird »The Flash« fündig. Kein Film kann es aber aushalten, dass er vornehmlich davon handelt, wie interessanter doch seine früheren Versionen waren. »The Flash« – ein Stundenplan der Verzweiflung.