Klares Signal aus Brüssel

Vyacheslav Madiyevskyy/REUTERS Beitritt nein, mehr Waffen ja: Derzeitige Position der NATO-Staaten zur Ukraine (Charkiw, 10.8.2022)

Man muss den ukrainischen Außenminister Dmitro Kuleba nicht mögen, um ihm zuzugestehen, dass er an diesem Punkt recht hat: Die Zusage der westlichen Kriegsallianz, einen »NATO-Ukraine-Rat« einzurichten, ist für Kiew eine Enttäuschung: »ein Panzer ohne Granaten«, wie er am Mittwoch abend Bundesaußenministerin Annalena Baerbock per Telefon mitteilte. Es bedeutet nämlich, dass es das, worum es Kiew geht – sich der Beistandsgarantien der NATO zu versichern –, einstweilen nicht gibt. Das ist aus Sicht der Allianz konsequent. Sie ist gegründet worden, um »Russland draußen, Deutschland unten und die USA drinnen« zu halten (so ihr erster Generalsekretär, der Brite Lord Ismay, 1949), und nicht dafür, irgendwelche bilateralen Konflikte mit dem Rückhalt Washingtons zu lösen.

Für die Ukraine bedeutet es, dass sich ihr seit Jahren absehbares Dilemma aktualisiert: Wenn ihre Offensive zum erwünschten militärischen Ergebnis führt, nimmt der Westen das gern mit. Aber die Entscheidung aus Brüssel ist ein klares Signal, dass niemand im Westen für Mariupol sterben wird. Sollte also die ukrainische Offensive zu keinem oder allenfalls einem teilweisen Erfolg führen, muss sich Kiew entscheiden: zwischen der Rückgewinnung seines historischen (in den Grenzen von 2014 oder maximal 1991) Territoriums und der NATO-Mitgliedschaft.

Für die NATO wäre ein Kompromissfrieden im Moment völlig ausreichend. Das strategische Ziel Zbigniew Brzezinskis, die Ukraine und Russland dauerhaft zu verfeinden, ist erreicht, und das US-Militär dürfte inzwischen genug Erkenntnisse über die Fähigkeiten der russischen Armee gewonnen haben. Einstweilen erhält das Land jedoch Hunderte zusätzliche Flugabwehrraketen, wie die Verteidigungsminister der USA, Großbritanniens, Dänemarks und der Niederlande am Donnerstag mitteilten. Damit sollten die dringendsten Bedürfnisse im Bereich der Luftverteidigung angegangen werden, hieß es nach einem Treffen der internationalen Kontaktgruppe zur Koordinierung von Militärhilfe in Brüssel.