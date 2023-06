Angriffe auf Medien am »Tag X«

Moritz Schlenk/imago Gewaltbereit: Polizisten am »Tag X« in Leipzig

Fast täglich werden neue Details zu gewalttätigen Polizeieinsätzen rund um die Demonstrationen Ende Mai und Anfang Juni gegen das Urteil im »Antifa Ost«-Prozess bekannt. Bisher hatten vor allem Protestierende über brutale Angriffe durch die Einsatzkräfte berichtet oder Demosanitäter erklärt, sie seien bei ihrer Arbeit behindert worden. Auch die Gruppe »Eltern gegen Polizeigewalt«, deren Kinder mehrere Stunden in einem Polizeikessel gesteckt hatten, in dem insgesamt elf Stunden lang in der Summe circa 1.000 Personen in Leipzig festgehalten worden waren, hatte schwere Vorwürfe gegen die Einsatzkräfte erhoben.

Nun mehren sich auch Berichte von Journalistinnen und Journalisten, die Opfer von Polizeiwillkür geworden sind. Bereits im Vorfeld der Demonstrationen hatte Henrik Merker, Vorstandsmitglied des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), dazu geraten, Journalisten sollten Helm, Sanipack, feste Schuhe und einen bundeseinheitlichen Presseausweis zu den Protesten mitnehmen.

In Leipzig, Dresden, Berlin, Köln, Berlin und Hamburg sollen im Zuge der Proteste insgesamt acht Journalistinnen und Journalisten körperlich angegriffen worden sein, berichtete Jörg Reichel, Landesgeschäftsführer der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union Berlin-Brandenburg in Verdi, am 4. Juni via Twitter. Von den Angriffen sollen sechs durch die Polizei und zwei von Teilnehmenden verübt worden sein.

Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) konnte drei Fälle allein für den Tag der Urteilsverkündung (31. Mai) in Leipzig und Köln feststellen. Dort soll in allen Fällen die Polizei tätlich geworden sei. Am Abend hatten in mindestens 15 Städten Protestkundgebungen stattgefunden. Die Verifizierung weiterer Fälle zum »Tag X« am 3. Juni stehen noch aus.

Zudem berichtete nun auch der freie Leipziger Sender Radio Blau, dass einer seiner Redakteure am besagten »Tag X« von der Polizei daran gehindert worden sei, die Versammlung um den Alexis-Schumann-Platz zu verlassen. Laut Mitteilung des Senders war die Person gegen 17.45 Uhr auf dem Weg in die Redaktion, um dort über die Proteste zu berichten. »Allerdings wurde die Person von der Polizei daran gehindert, die Karl-Liebknecht-Straße in nördliche Richtung zu betreten. Mehrere Interventionen unter Vorhalt des Presseausweises eines Kollegen erbrachten keine Lösung«, schreibt Radio Blau. Vielmehr sei dem Redakteur mitgeteilt worden, dass die Behinderung seiner Arbeit auf Weisung von »ganz oben« erfolge.

Der Bundesverband Freier Radios verurteilte den Vorfall als »Verstoß gegen die Pressefreiheit« und forderte eine behördliche und auch parlamentarische Aufarbeitung. »Die so gerichtete Aufarbeitung soll zum Ergebnis führen, künftigen Verstößen gegen Grundrechte vorzubeugen und solche als polizeiliches Handeln auszuschließen«, heißt es in der Erklärung.