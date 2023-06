Springer ex machina

Stefan Trappe/imago »Journalistische Produktion wird zum Nebenprodukt«: Mathias Döpfner skizziert die Zukunft

Seit einigen Monaten wird in so gut wie allen Branchen über die neuen Möglichkeiten durch Künstliche Intelligenz (KI) gesprochen. Und wie bei allen neuen Technologien, die auch nur ansatzweise Profite versprechen, sind natürlich auch der Axel-Springer-Verlag und sein Vorstandschef Mathias Döpfner am Start. In einer internen Mitteilung, aus der die Nachrichtenagentur Reuters vergangene Woche zitierte, kündigte Döpfner an, sein Konzern habe die Absicht, KI-Unternehmen zu übernehmen.

Zur Begründung gab Döpfner an, er wäre »sehr daran interessiert, diese Firmen zu verstehen und in sie zu investieren«. Es gehe ihm auch darum, »wie wir Fälschungen vermeiden und wie wir die Vertrauenswürdigkeit und Wahrhaftigkeit erhöhen können«. KI könne dabei das Problem und auch die Lösung sein. Das Tempo der Veränderung bei KI sei enorm, schwärmte Döpfner in der internen Mitteilung: »Ein Monat in der KI ist wie zwei Jahre im alten Internet.« Große Unternehmen hätten hier deutliche Vorteile.

Attraktiv für den Verlag

Weiter erklärte der Konzernchef: »Wenn jemand den Journalismus töten will, dann sollten wir verstehen, wie und warum, und wir Journalisten sollen es selbst tun.« Mit diesem etwas rätselhaften Satz nahm er Bezug auf die schon länger laufende Debatte darüber, welche journalistischen Aufgaben durch KI übernommen werden können. Axel Springer experimentiert bereits mit KI im Newsroom, etwa indem Autoren Überschriften für Artikel automatisch vorgeschlagen werden.

KI-Software wird schon seit Jahren im Medienbereich eingesetzt, ohne dass bisher davon viel Aufhebens gemacht wurde. So nutzt zum Beispiel die Nachrichtenagentur dpa den sogenannten »Story-Radar«, der Reporter auf interessante Geschichten aufmerksam machen soll, indem er soziale Netzwerke nach Themen durchsucht. Focus online produziert mithilfe von KI Videos. Bereits 2021 gaben für eine Studie des Verlegerverbandes BDZV 76 Prozent der befragten Zeitungsverlage an, die Arbeit mit Daten, Algorithmen und Künstlicher Intelligenz sei für sie von hoher oder existentieller Bedeutung.

In seiner Nachricht kündigte Döpfner an, der Verlag wolle ein sogenanntes M&A-Kompetenzzentrum einrichten. M&A steht für Mergers und Acquisition, also Fusion und Akquise, womit hier unterschiedliche Wege für Firmenübernahmen gemeint sind. Dieses Team soll sich laut Döpfner auf Übernahme von KI-Unternehmen in der Frühphase oder in der Spätphase konzentrieren, die wichtig oder attraktiv für den Verlag sein könnten. Es sei möglich, dass man etwa fünf Übernahmen mache und dass es fünfmal nicht funktioniere. Vielleicht finde man aber auch »das neue Stepstone, das Axel Springer in Zukunft verändern wird«. Stepstone ist das erfolgreiche Onlinejobportal des Medienhauses, das noch in diesem Jahr an die Börse soll.

Verschiebung von Personal

Im Mai hatte Döpfner bei dem von seinem Haus veranstalteten Treffen »International Paid Content Summit« gewarnt, der Journalismus werde »durch generative künstliche Intelligenz entweder besser oder zerstört«. Die entscheidende Frage sei: Warum jemand für eine Medienmarke etwas bezahlen solle, anstatt sich durch Antwortmaschinen kostenlos informieren zu lassen? Der Konzernchef benutzte den kryptischen Begriff »Journalismus-Kreation«, der zum »Kern unseres Tuns« werde. »Journalistische Produktion« dagegen werde zum Nebenprodukt, »immer mehr technisch gestützt und automatisiert«. Das bedeute Umbau der Redaktionen und Verschiebung von Personal und Kosten. Überleben werde nur, »wer die besten originären Inhalte schafft«.

Angesichts dieser Äußerungen muss befürchtet werden, dass es Döpfner mit seiner geplanten Übernahme letztlich vor allem darum geht, Abläufe in den Redaktionen mit Hilfe von KI-Software zu verdichten und zu automatisieren.