ZUMA Press/imago/Montage jW

»Luther, der Judenfeind«

Zu jW vom 7.6.: »Ein Wahnbild entsteht«

Für diesen Artikel danke ich. Zu der darin genannten Sentenz »Die Juden sind unser Unglück« des Heinrich von Treitschke, der der antisemitischen Bewegung in Deutschland vor 150 Jahren »höhere Weihen« gab, einige Anmerkungen:

Diese Sentenz, die es später noch auf die Titelseite des antisemitischen Hetzblattes Der Stürmer bringen sollte, hat ihren Ursprung in einer Langfassung in der Schrift Martin Luthers »Von den Juden und ihren Lügen«. Diese Schrift ist in der Weimarer Ausgabe (WA), Band 53, Seiten 417–552 abgedruckt. (…) In übelster rassistischer Weise werden die Juden »als ein fauler, stinkender, verworfener Bodensatz« verunglimpft (S. 501). Luther: »Wir würden gern ein Geschenk dazugeben, damit wir sie loswerden. Denn sie uns eine schwere Last wie eine Plage, Pestilenz und eitel Unglück in unserem Lande sind« (S. 520, ähnlich S. 528). Dann fragt Luther: »Was wollen wir Christen nun tun mit diesem verworfenen und verdammten Volk der Juden?« Er selbst entwickelt ein »Sieben-Punkte-Programm« zu ihrer Beseitigung (S. 522–526). Als Propagandisten dafür beauftragt er »die Pfarherrn und Prediger (neben mir)«, denen er empfiehlt, bei ihrer Vernichtung den Juden zu sagen: »Wir sind unschuldig an Eurem Blut« (S. 529).

Luthers Aussagen fanden immer wieder treue Anhänger. Im Artikel wird zu Recht an den Hofprediger Adolf Stoecker erinnert, den Kaiser Wilhelm II., damals noch als Kronprinz, einen »zweiten Luther« nannte. Aus dem 20. Jahrhundert muss man den Landesbischof in Hannover, August Friedrich Kalr Marahrens (1875–1950), nennen, der während des Krieges als Sprecher des Geistlichen Vertrauensrates für die »gesamte Evangelische Christenheit des Reiches« sprach. 1939 hatte er mit Berufung auf Luther »Fünf Grundsätze« formuliert, in denen es heißt: »Die nationalsozialistische Weltanschauung bekämpft mit aller Unerbittlichkeit den politischen und geistigen Einfluss der jüdischen Rasse auf unser völkisches Leben. Im Gehorsam gegen die göttliche Schöpfungsordnung bejaht die Evangelische Kirche die Verantwortung für die Reinerhaltung unseres Volkstums.« 1947 wurde er von seiner Landessynode verabschiedet: »Sie spricht ihm im Blick auf seine Amtsführung als Ganzes ihr volles Vertrauen und ihre bleibende Dankbarkeit aus.« Die gilt bis heute. Luther, der Judenfeind, macht’s möglich.

Hartwig Hohnsbein, Göttingen

»In die Schranken weisen«

Zu jW vom 12.6.: »Einheit durch Spaltung«

Für mich ist seit kurzem das Fass übergelaufen: Die Linke ist für mich nicht mehr wählbar. Im Parteivorstand agieren politische Kräfte, deren Inhalte und politischen Stil ich mit linkem Pluralismus und dem »Gründungskonsens« der Linkspartei nicht mehr in Verbindung bringe und nicht mehr unterstützen kann, auch wenn ich weiterhin der Meinung bin, dass eine linke Bundestagsfraktion gebraucht wird. Aber da zu vermuten ist, dass bei der Listenaufstellung zur nächsten Wahl die vermeintlichen »Wagenknecht-Versteher« aussortiert werden und nur noch Kandidaten aufgestellt werden, die Freunde der Ukraine, der NATO und von sog. »progressiven Koalitionen« sind, kann ein überzeugter Sozialist diese Partei nicht mehr wählen. Ich hoffe, dass Wagenknecht sich für die Gründung einer neuen Partei entscheidet und sich dabei von der Parlamentsfixierung der aktuellen Linkspartei wenigstens für längere Zeit verabschiedet. Es braucht eine starke linke Protestpartei, die entschieden die faschistische AfD in die Schranken weist und zugleich den Karrieristen in der Linkspartei den Nährboden entzieht. Ich glaube, erst wenn die Linkspartei aus allen Parlamenten hinausfliegt, merken diese Leute, dass man Klassenkampf anders oder überhaupt erst mal führen muss, um große Massen der Menschen für eine sozialistische Partei zu gewinnen. (…)

Stefan Dorl, Halle (Saale)

»Bewusst eskalieren«

Zu jW vom 13.6.: »Mein linker, linker Platz ist leer«

Jetzt fühl’ ich mich auch genötigt, meinen Senf dazuzugeben. Vorneweg, ich scheine zu den recht wenigen zu gehören, die mit je einem Bein in beiden Lagern stehen. Innenpolitisch stehen mir, was Sahra Wagenknechts Äußerungen und Politikverständnis angeht (Stichwort: »Skurrile Minderheiten«, und dass man sich bitte mehr auf die ganz normalen, weißen, heterosexuellen – Achtung, Triggerwarnung – Cis-Mehrheitsdeutschen fokussieren sollte), die Haare zu Berge. Außenpolitisch bin ich mehr oder weniger voll auf ihrer Seite. Wie das Ganze jetzt in linken Kreisen kommentiert und gedeutet wird, ist auch etwas unredlich. Sahra Wagenknecht hat die Situation eskaliert. Jedenfalls nach dem, was öffentlich zu vernehmen war. Sie deutete vor der jetzt offiziellen Aufforderung zum Mandatsverzicht an, dass sie an einer Neugründung arbeitet, als Abgeordnete der Partei Die Linke! Selbst wenn man auf Wagenknechts Seite stehen sollte, muss einem doch einleuchten, dass das nicht geht. Was soll die Partei, in Form ihrer Führung und aller, die an dieser Partei festhalten wollen, denn anderes tun? Wagenknecht am besten noch dabei unterstützen, eine Konkurrenzpartei zu gründen? (…) Das alles, während sie für die Partei Die Linke im Bundestag sitzt, mit allen verbundenen Privilegien und Ressourcen, die sich daraus ergeben und die sie darauf verwenden könnte, eine konkurrierende Partei zu gründen. Und ein Schelm, wer auf die Idee kommt, dass Wagenknecht als Medienprofi (und Liebling der bürgerlichen Presse) das jetzt bewusst so eskalieren hat lassen. Mit dem ganzen Tamtam kann sie sich jetzt eher als Rausgeschmissene/Opfer inszenieren. Und mediales Buzz und Aufmerksamkeit werden von immenser Bedeutung sein, soll die Parteineugründung auch nur den Hauch einer Chance haben.

Ralf Schuster, Gießen