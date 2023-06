Verarmt in die Klimakrise

Elevate/Thomson Reuters Foundation Mieter sollen sie bezahlen, ohne »überfordert« zu werden: kostspielige Wärmepumpe

Offenbar hat die FDP erst mal genug gestänkert, um zu bekommen, was ihre Klientel wollte. Nach abgeschlossener Kompromissfindung in der Koalition soll die Heizungsreform im Bundestag noch vor der Sommerpause eingetütet werden. Den Liberalen ist es gelungen, die Vorlage aus dem Wirtschaftsministerium so zu zerfleddern, dass die Immobilienbesitzer in der eigenen Wählerschaft nichts zu befürchten haben. Verlierer sind innerhalb der Koalition die Grünen und außerhalb die Mieter – vor allem solche, die sich nur schlecht isolierte Wohnungen leisten können.

Denn klar ist: Was die Immobilienbesitzer nicht zahlen wollen und sollen, muss auf die Miete umgelegt werden. Deshalb sieht die Bundesregierung nicht nur davon ab, die bisherige Modernisierungsumlage sozial gerecht auszugestalten. Vielmehr erweitert sie mit einer zusätzlichen Umlage noch die Möglichkeiten der Wohnungskonzerne, ihre Mieter zu schröpfen. Zugleich wird ein zeitlicher Puffer eingebaut – die wirklich schmerzhaften Folgen des Gesetzes werden erst 2028 zu spüren sein.

Bis dahin sollen leere Worthülsen die Bevölkerung ruhigstellen. Die Haushalte sollen mit den horrenden Kosten, die anfallen, wenn in fünf Jahren massenhaft kostspielige Wärmepumpen verbaut werden müssen, »nicht überfordert werden«, heißt es. Soziale Härten sollen »zielgenau« verhindert werden. Nichts Konkretes, nur Floskeln, an die sich – so das Kalkül der Regierenden – in fünf Jahren niemand mehr erinnert. Dazu die vage Ansage, dass hierfür Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds lockergemacht werden sollen.

Konkreter sind die Erleichterungen, die die FDP für Wohnungsbau- und Energiekonzerne sowie Netzbetreiber durchgesetzt hat. Dass letztere beispielsweise doch keine Transformationspläne vorlegen müssen, um die Nutzung von Wasserstoff bis 2035 voranzubringen. Dies sollen statt dessen die Kommunen mit »verbindlichen Fahrplänen« bis 2045 tun. Eine finanzielle Unterstützung sieht das Gesetz hierfür jedoch nicht vor. Letztlich ist das ein Placebo, um den Eindruck zu erwecken, man verfolge aus klimapolitischen Erwägungen hinaus weiterhin das Ziel, die Technologie ernsthaft voranzutreiben.

Zu Recht bemängeln Umweltverbände, der Beitrag des Gesetzes zum Klimaschutz tendiere gegen null. Die Klimaziele des Gebäudesektors sind faktisch im Eimer. Zu Recht kritisiert der Mieterbund die unausgewogene Verteilung der Lasten, die vor allem Geringverdiener trifft. Die bekommen es nicht nur mit einer saftigen Modernisierungsumlage zu tun, sondern müssen sich auch auf deutlich höhere Stromrechnungen einstellen. Und zu Recht jubeln neben den Ampelkoalitionären vor allem Vertreter der Energiewirtschaft. Eine schlechte Gesetzesvorlage im Verhandlungsprozess so weitreichend zu verschlechtern, das kriegt nicht jeder hin.