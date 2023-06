Bayern zum Vorbild

Revierfoto/imago Klebt nicht, hält aber dennoch auf: Grenzkontrolle zwischen Österreich und Bayern (Walserberg, 7.7.2022)

Was hatte sie gejubelt: »Wir haben heute erreichen können, dass wir weiter ein Europa der offenen Grenzen sein können«, frohlockte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am 8. Juni im Gespräch mit den ARD-»Tagesthemen« nach dem an diesem Tag von den EU-Innenministern erzielten »Asylkompromiss«. Unmittelbar vor der Sitzung hatte Faeser noch gewarnt, dass, sollte eine Einigung nicht zustande kommen, ein Rückfall »in die Nationalstaatlichkeit«, sprich: Grenzkontrollen zwischen EU-Mitgliedstaaten, drohe.

Vom nationalstaatlichen Denken haben sich deutsche Landesinnenminister tatsächlich nie gelöst. So haben am Mittwoch die Ressortchefs aus Baden-Württemberg und Brandenburg, Thomas Strobl und Michael Stübgen (beide CDU), auf feste Grenzkontrollen zu Nachbarstaaten der BRD gedrungen. »Wir brauchen vorübergehend zusätzlich stationäre und mobile Binnengrenzkontrollen und müssen den Grenzschutz parallel dazu weiter intensivieren«, forderte Strobl für die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland. An der deutsch-polnischen Grenze erfordere eine »stetig steigende Anzahl illegaler Grenzübertritte« ebenfalls feste Grenzkontrollen, behauptete Stübgen gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. In Brandenburg hatten die Behörden für die Zeit von Januar bis April einen Anstieg der Fälle illegalisierter Einreisen verzeichnet; im Januar seien es 521, drei Monate später 1.126 gewesen, wie aus Zahlen der Bundespolizei hervorgeht.

Wo Menschen nicht wie vom Staat gewünscht aus Polen in die Bundesrepublik kommen, müsse dem »der Rechtsstaat dringend begegnen«, mahnte der brandenburgische Innenminister am Mittwoch vor Beginn der Innenministerkonferenz in Berlin. Ausgerechnet Faeser habe gezeigt, wie es zu gehen habe. Die SPD-Politikerin habe den »Grenzschutz« für Bayern »wirksam geregelt«, behauptete Stübgen. »Gleiches sollte auch an der Grenze zu Polen gelten.« Dabei sei ursprünglich mal davon ausgegangen worden, dass »feste Grenzkontrollen an Schengen-Binnengrenzen« eine »absolute Ausnahme« darstellen, warnte die FDP-Innenpolitikerin Ann-Veruschka Jurisch am Mittwoch. Denn: Sie widersprechen »im Grundsatz dem Binnenmarkt, der Freizügigkeit und den Werten der Europäischen Union«, erklärte die Bundestagsabgeordnete.

Den freien Fluss von Kapital und Arbeitskräfte schonen dürfte dagegen die Maßnahme, für die der Innenminister von Rheinland-Pfalz auf dem dreitägigen Treffen bei seinen Amtskollegen wirbt. Unter der Ägide von Roger Lewentz (SPD) setzt die Polizei seit bereits mehr als einem Jahr »Handy-Blitzer« ein, um ein verbotenes Benutzen von mobilen Endgeräten am Steuer während der Fahrt zu dokumentieren und ahnden zu können. Der Clou: Das ganze erfolgt ohne Rechtsgrundlage, wie das Portal netzpolitik.org am Mittwoch berichtete. Anlasslos werden demnach alle Fahrzeugführer am überwachten Streckenabschnitt gefilmt und die Aufnahmen von einer Software zur Mustererkennung analysiert. Die Polizei überprüfe schließlich die Ergebnisse und leite gegebenenfalls Bußgeldbescheide ein.

In dem Bericht weist das Portal darauf hin, dass die automatisierte Erfassung von Fahrzeugkennzeichen »enge rechtliche Grenzen gelten« und jene Fahndung nur bei schweren Straftaten eingesetzt werden dürfe. Lewentz’ »Handy-Blitzer« dagegen filme »grundrechtsinvasiv ins Auto hinein« und werte aus, was die Betroffenen dort tun – »zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit«. Mit der Überwachungsmaßnahme werde »eine technische Infrastruktur installiert, die sich einfach auf andere Zwecke anpassen lässt«, zitiert der Bericht Konstantin Macher, Sprecher der Datenschutzinitiative Digitalcourage e. V. Eine anlasslose Massenüberwachung sei Macher zufolge keine verhältnismäßige Maßnahme, um gegen das gefährliche Nutzen von Mobilfunkgeräten am Steuer vorzugehen.